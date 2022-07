Huawei MatePad Paper review: mai mult decat un e-reader

Huawei a lansat recent MatePad Paper, o tableta cu display e-ink buna pentru citit dar si pentru luat notite. M-am jucat si eu cu ea si iata care-s impresiile mele.

Va spun din start ca eu nu-s vreun mare cititor de carti… dar citesc articole, stiri si alte materiale. Insa pentru citit am lasat-o pe mana jumatatii mele mai bune si am luat de la ea impresiile.

Specificatii

Incepem direct cu ceea ce ma pasioneaza pe mine: specificatiile tehnice.

Huawei MatePad Paper este o tableta de 10.3 inch, cu ecran E Ink si rezolutie 1872 x 1404 pixeli, adica 227 PPI. Sub capota are un procesor Kirin 820 E, 64 GB memorie de stocare si 4 GB memorie RAM.

Tableta ruleaza sistemul de operare al celor de la Huawei, Harmony OS (bazat pe Android), are o baterie de 3625 mAh si se incarca la maxim 22 W prin USB-C.

Mai avem doua difuzoare, asa ca poti asculta muzica in timp ce citesti, patru microfoane – bune pentru luat notite vocale, si un pencil (Huawei M-Pencil Gen 2).

Ce stie sa faca Huawei MatePad Paper?

Pana la urma nu e nici chiar o tableta, dar nici doar un e-reader, e undeva la mijloc. Pentru ca face cate ceva din ambele parti.

Nu va pot recomanda sa va uitati la clipuri pe YouTube pe ea, desi procesorul ar duce, insa va pot recomanda sa cititi stiri, carti, articole pe ArenaIT sau lucrari de doctorat. In fine, ati inteles ideea, puteti sa cititi orice pe ea, de oriunde. Am incercat sa descarcat niste carti in format ePUB dar si PDF. Cu ambele se descurca de minune. Display-ul e super bun, insa depinde foarte multe calitatea materialului citit. Nu toate se vad la fel.

De asemenea, iluminatul display-ului e si el foarte bine implementat. Nu e deranjant, insa e suficient cat sa poti citi atat ziua cat si noaptea pe acesta.

O mai poti folosi foarte bine pentru scris, luat notite sau desenat. Asta pentru ca Huawei M-Pencil Gen 2 e un „pix” suficient de destept incat sa poata fi folosit atat pentru scris cat si pentru desenat, avand 4096 de nivele de presiune. O vad super potrivita pentru cei care prefera notitele scrise dar spera sa scape de tone de maculatura.

Pen-ul se ataseaza magnetic la tableta si se si incarca astfel. Conexiunea cu tableta se face prin bluetooth.

Bateria tine destul de mult, insa n-as sti sa va spun cat pentru ca n-am folosit-o inca suficient de mult incat sa o descarc. 🙂 In stand-by probabil cateva saptamani, in folosire zilnica cel putin doua saptamani, mai ales daca opriti WiFi si Bluetooth in cazul in care nu le folositi. Oricum, se incarca foarte repede si se descarca greu daca n-o utilizezi.

Sistemul de operare este Harmony OS, adaptat special pentru o astfel de tableta. Asa ca ai in asa zisul „launcher” la indemana tot ceea ce ti-ai putea dori: de la aplicatia de luat notite, la biblioteca poprie de carti sau magazinul de unde poti cumpara alte carti sau chiar audio books.

Daca aplicatiile preinstalate nu va ajung si vreti sa explorati alte posibilitati, aflati ca puteti sa instalati cam orice merge pe Android. Insa veti avea, evident, limitarile display-ului in utilizare.

Calitatea materialelor e buna, husa e si ea faina insa cateodata e cam incomod de deschis. Ramane de vazut si cat e de rezistenta in timp dar e de apreciat ca vine in pachet. De asemenea, atasarea pen-ului in lateralul tabletei poate sa te incurce cateodata si sa risti sa dai cu el pe jos.

Senzorul de amprenta (de pe butonul de pornit) e binevenit si destul de rapid.

Concluzie finala

Recomand Huawei MatePad Paper? Categoric da. Daca sunteti siguri ca se potriveste nevoilor voastre. Nu o luati ca pe o tableta, luati-o ca pe un e-Reader mai destept. E perfecta pentru interactiune cu text, oricare ar fi ea. Se misca bine, bateria tine mult, se incarca repede iar display-ul este foarte bun.

Pretul? 2400 lei pe magazinul oficial Huawei.

Pentru orice fel de intrebari, va astept in sectiunea de comentarii.