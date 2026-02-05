Super Bowl 2026 – acum avem și reclame la AI

Potrivit Gazetei Sporturilor, Super Bowl 2026 nu mai este doar despre fotbal, bere și reclame cu buget uriaș, ci a devenit scena unui „război” între ChatGPT și Claude, cei doi giganți ai inteligenței artificiale.

După ce a distrus 2 milioane de cărți pentru trainingul lui Claude, Anthropic a cumpărat spațiu publicitar și a lansat spoturi satirice în care ironizează decizia OpenAI de a introduce reclame în ChatGPT, transformând finala NFL într-un duel tehnologic transmis către toată America.

Spoturile Anthropic, conform presei internaționale, sunt pline de situații absurde în care conversațiile intime sunt întrerupte de propuneri comerciale neașteptate – o aluzie directă la direcția pe care ar urma să o ia ChatGPT. OpenAI a reacționat, Sam Altman declarând despre spoturi că „sunt amuzante”, dar „disoneste”, insistând că nu vor exista reclame în forma prezentată

În tot acest tablou, Super Bowl – probabil cel mai scump spațiu publicitar din lume – a devenit teren de bătălie pentru modele AI, un lucru care ar fi părut imposibil acum doar câțiva ani. Cum Cupa Mondială de fotbal (european, soccer, nu ăsta jucat în Super Bowl) vine la anul (și) în SUA, așteptați-vă la reclame în care CR7 sărbătorește golurile cu Gemini, Messi se echipează în vestiar cu Claude, Siri îi dă sfaturi lui Mbappe, iar Infantino va fuma trabuc cu ChatGPT!

Dacă nu știai încotro merge omenirea, ei bine… acum știm. Am ajuns oficial în etapa în care avem reclame la AI în pauza Super Bowl‑ului. Ce urmează? Spoturi la roboți umanoizi care îți pun masa? Abonamente lunare pentru „emoții premium”? Oferte de Black Friday la conștiință artificială? Reclamele menționate de mine mai sus?

Dacă tehnologia continua în ritmul ăsta, nu m-ar mira ca în câțiva ani jucătorii de pe teren să fie înlocuiți de androizi cu ABS perfect și să avem halftime show cu drone care cântă în duet cu un model lingvistic. Posibil și cu Taylor Swift, dacă nu o interzice MAGA până atunci!

Concluzia mea de azi este una singură: AI nu doar că a ajuns în mainstream, dar acum se și promovează la televizor, între o reclamă la chipsuri și una la pick‑up trucks. Ce vremuri!

PS: Mai jos vă las reclamele. Măcar pot spune că sunt amuzante.