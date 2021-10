Am bagat a treia doza de Pfizer-BioNTech

Vaccinat deja inca din luna ianuarie cu Pfizer, am decis ca este cazul sa bag si doza 3 zilele trecute. Sa vedeti ce s-a intamplat, nu o sa va vina sa credeti!

Imediat dupa ce am bagat doza trei in umarul stang….m-am simtit in siguranta. Anul asta m-am plimbat poate mai mult decat am facut-o intr-un an post pandemie. Sunt plimbaret de fel, iar Maria este tot timpul in dreapta mea.

Ne-am vaccinat amandoi in Ianuarie si pana acum nu am avut nici un simptom de boala, nici o raceala, nici o durere de cap si nici nu am prins semnal mai bun la telefon.

Am luat contact cu foarte multi oameni, majoritatatea vaccinati. Am fost la doua nunti, am fost la petreceri in Bucuresti, ne-am comportat normal fara sa mai stim ca in jurul nostru exista acest virus mortal. Au fost perioade in care pur si simplu nu stiam ca mai este pandemie.

Era cazul sa bagam doza 3 deoarece anticorpii au inceput sa dispara. Da, ne este teama de virus, de boala. Chiar daca noi suntem tineri si avem un sistem imunitar bun, oamenii cu care luam contact sunt de toate varstele. Nu vrem sa avem pe nimeni pe constiinta.

Dupa doza trei nu doar ca m-am simtit mai in siguranta, dar am simtit ca asa este corect si fata de cei din jurul meu care nu pot sa se vaccineze din motive medicale. Si sunt cateva persoane. De restul care fug de vaccin doar asa…ca au auzit conspiratiile din est, n-am nici o mila.

Desi la prima vedere acest articol nu are treaba cu tehnologia…are treaba cu omenia. Plus ca si vaccinul in sine este o tehnologie revolutionara si poate vom dedica un articol pe tema asta ca sa intelegeti ce inseamna ARN Mesager.