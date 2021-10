Windows 11 este lansat oficial dar nu prea

Windows 11 este lansat oficial, dar nu toata lumea are inca acces la el. Desi Microsoft spune ca incepand de astazi este disponibil pentru toata lumea, eu am incercat sa-l instalez si nu am reusit pentru ca nu toate PC-urile sunt inca compatibile. Conform comunicatului de presa trimis oficial in Romania, incepând cu data de 5 octombrie, Windows 11 devine disponibil în întreaga lume, prin upgrade gratuit, pe computerele Windows 10 eligibile și pe computerele noi care au Windows 11 pre-instalat.

Eu am o configuratie de top si totusi nu am primit update-ul si am aflat tot de pe site-ul Microsoft ca trebuie sa mai astept.

CPU: AMD Ryzen 5 5600X

MB: ASUS B550F-Wi-Fi

RAM: 32GB XPG Spectrix

SSD: 512GB Kingston KC2500

HDD: 3TB Seagate

PSU: Seasonic PRIME PX-750W Platinum

CASE: Fractal Design Define S2

Am facut ultimul update de BIOS pentru ca desi procesorul are fTPM, BIOS-ul placii de baza nu era la zi. I-am facut update, imi apar acum in BIOS toate informatiile despre TPM si totusi…trebuie sa mai astept.

Desi sunt compatibil 100% conform PC Health, site-ul Microsoft specifica destul de clar ca update-ul nu ajunge la toti utilizatorii simultan. Vom primi toti update-ul la Windows 11 pana la inceputul lui 2022. Informatia asta lipseste din comunicatul de presa trimis local.

Deci da, Windows 11 este lansat oficial astazi, dar nu toata lumea il primeste.