Memoriile RAM se vor scumpi simțitor în următoarea perioadă

Industria producătoare de memorii DRAM își îndreaptă tot mai mult atenția spre datacentere și caută să câștige de pe urma boom-ului AI, iar în consecință segmentul consumer are de suferit. Cei trei mari producători de memorii, Samsung, SK Hynix și Micron, prioritizează de ceva timp fabricarea de DRAM și HBM pentru servere, iar ca urmare a cererii ridicate prețurile cresc aproape constant. Doar în ultimul trimestru, din cauza cererii foarte mari, Samsung a majorat prețurile pentru NAND și DRAM cu 30%, iar produsele finale, cum ar fi memoriile DDR5, LPDDR5X, utilizate în dispozitive mobile, respectiv GDDR7, integrate pe plăci video, încep să înregistreze scumpiri sesizabile.

Conform estimărilor publicate de analiști, până la sfârșitul acestui trimestru, scumpirile vor fi cuprinse între 8 – 13%, iar tendința are toate șansele să continue și anul viitor. În mod paradoxal, la aceste scumpiri contribuie și scăderea vânzărilor de PC-uri din această perioadă. Cum cererea din partea integratorilor este mai mică decât în mod normal, producătorii de memorii au încă un motiv în plus să ignore produsele consumer și să-și aloce mare parte din resurse către segmentul datacenter. Acestea fiind spuse, cel mai bun moment să cumpărați un kit de memorii RAM sau un SSD e acum. Scumpirile sunt aproape o certitudine în acest moment, iar în funcție de evoluția pieței, prețurile ar putea crește cu 50% sau mai mult în următorul an.

Via Wccftech.com