Bateria asta poate încărca un MacBook o dată, un iPhone de 4 ori: INIU P63-E1 review

Anul trecut am zis că e momentul să-mi cumpăr o baterie externă serioasă, capabilă să-mi încarce laptopul de lucru dar și MacBook-ul personal. Așa că după mult studiu am ales bateria externă INIU P63-E1. Iată ce poate.

Am testat-o încărcând un MacBook Pro 14″ M1 Pro și iPhone 16 Pro, măsurând exact procentele și timpii de încărcare. Am vrut să văd cât de bine se descurcă în scenariul real – lucru remote, fără priză la îndemână.

Varianta video scurtă a review-ului

Specificații oficiale INIU P63-E1

INIU P63-E1 e una din cele mai compacte baterii de 100W de pe piață. Iată ce promite producătorul:

Capacitate : 25.000 mAh / 92,5 Wh

: 25.000 mAh / 92,5 Wh Porturi : 2x USB-C (C1: 100W max, C2: 65W), 1x USB-A (22,5W)

: 2x USB-C (C1: 100W max, C2: 65W), 1x USB-A (22,5W) Ieșire totală max : 100W (single), 80W (multi-device)

: 100W (single), 80W (multi-device) Intrare reîncărcare : 65W PD (USB-C1), completă în ~2 ore

: 65W PD (USB-C1), completă în ~2 ore Dimensiuni : Compactă (155x55x30mm), 510g

: Compactă (155x55x30mm), 510g Extra: Pass-through charging, protecție BMS, display LED

Testele în ordine, de la 100% la 0%

Am plecat cu bateria INIU plină la 100% (92,5 Wh oficial, ~25.000 mAh) și am descărcat-o până la 0% în patru sesiuni consecutive, alternând device-urile:

MacBook Pro M1 Pro (prima rundă) : de la 8% la 58% în 31 de minute. Adică +50% baterie, cu putere solidă ~66W.

: de la 8% la 58% în 31 de minute. Adică +50% baterie, cu putere solidă ~66W. iPhone 16 Pro (prima rundă) : de la 23% la 73% în 35 de minute. +50%, la ~12W mediu, viteză PD faină.

: de la 23% la 73% în 35 de minute. +50%, la ~12W mediu, viteză PD faină. MacBook Pro M1 Pro (a doua rundă) : de la 60% la 77% în 18 minute. +17%, aici ~38W (normal că era mai plină bateria).

: de la 60% la 77% în 18 minute. +17%, aici ~38W (normal că era mai plină bateria). iPhone 16 Pro (a doua rundă): de la 43% la 80% în 45 de minute. +37%, ~7W mediu.

Total sesiuni: MacBook +67%, iPhone +87%, bateria INIU golită complet.

Cât am scos concret în Wh

Capacitatea reală a bateriei INIU, obținută de mine în urma testelor, este de ~78 Wh utilizabili (după pierderile interne tipice). Device-urile au primit 58,5 Wh, deci eficiență 74,5%. Nu e rău deloc. Am ales să folosesc Wh pentru o precizie mai bună neinfluențată de diferențele de voltaj dintre dispozitive.

Device Capacitate oficială Wh primiți Echivalent complet MacBook Pro 14″ (69,6 Wh) 69,6 Wh 46,6 Wh 0,67x iPhone 16 Pro (~13,7 Wh) 13,7 Wh 11,9 Wh 0,87x Total – 58,5 Wh –

Viteză medie 0-100% (calculată din toate testele)

Am extrapolat din timpii reali de încărcare obținuți, normalizând rata Wh pe procent:

Device Timp estimat 0-100% Putere medie MacBook Pro ~50 minute 84 W iPhone 16 Pro ~50 minute 16 W Bateria INIU (reîncărcare) ~115 minute 65 W input

Variațiile între teste (66W vs 38W pe MacBook) vin din stadiul bateriei – mai rapidă când e goală. Media pare realistă.

Câte încărcări complete poți face teoretic (doar un device)

Cu eficiența de 74,5% observată:

Doar MacBook : ~1,13x complet (78 Wh × 74,5% / 69,6 Wh). Cam o încărcare full, cu un pic extra.

: ~1,13x complet (78 Wh × 74,5% / 69,6 Wh). Cam o încărcare full, cu un pic extra. Doar iPhone: ~4,3x complet (78 Wh × 74,5% / 13,7 Wh). Patru încărcări full, plus un boost.

Ce înseamnă asta practic pentru tine

Pe MacBook : +67% baterie se traduce în câteva ore de lucru serios (editare, coding, meeting-uri) când ești plecat. Perfect pentru cei care lucrează în cafenele sau spații de coworking fără o priză la îndemână.

: +67% baterie se traduce în câteva ore de lucru serios (editare, coding, meeting-uri) când ești plecat. Perfect pentru cei care lucrează în cafenele sau spații de coworking fără o priză la îndemână. Pe iPhone : Aproape o încărcare completă plus un boost solid – ajunge pentru o zi întreagă de apeluri și task-uri mobile.

: Aproape o încărcare completă plus un boost solid – ajunge pentru o zi întreagă de apeluri și task-uri mobile. Mix zilnic: Fix ce trebuie pentru program remote flexibil. MacBook pe jumătate + telefon plin, și ai autonomie pentru o zi de muncă pe afară.

Practic, poți lucra și face și hotspot de pe telefon în același timp.

De ce merită INIU P63-E1 (Concluzie)

E compactă cât să încapă în buzunar, scoate 100W pe USB-C1 (ideal), total max 80W dacă bagi mai multe device-uri. Se reîncărcă în ~2 ore cu un charger 65W PD. La prețul ăsta (sub media pieței pentru 92 Wh), e una din cele mai faine opțiuni pentru cei care lucrează remote sau oricine cu își dorește o baterie externă bună.

O pun pe listă cu recomandări – dacă ai nevoie de extensie de baterie pe teren, asta livrează fără povești. Testele astea arată că nu e doar marketing, ci chiar ține ce promite. Iar dacă ar fi să-i reproșez ceva, ar fi că procentul bateriei nu scade chiar liniar, undeva la sub 25% se duce mai repede. Am observat asta de la început, când am lucrat vreo 2h și ceva pe laptopul de lucru (și acesta chiar a ajuns de pe la 90% la 100%) și la final power bank-ul s-a descărcat mai repede. M-am gândit ca o fi o decalibrare a BMS-ului, însă tot așa face și după câteva cicluri de încărcare descărcare. Orișicum, rezultatele astea de mai sus sunt, și nu-s rele deloc.

Costă undeva la 350 lei pe site-ul lor, dar mai găsiți câteodată și coduri de reducere suplimentare.