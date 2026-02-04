Reduceri Xiaomi în februarie cu oferte pentru toate bugetele

Xiaomi deschide luna februarie cu o campanie extinsă de reduceri pentru smartphone-uri, tablete, televizoare și dispozitive smart home, cu economii care pot ajunge până la 700 lei.

Ofertele sunt valabile pe tot parcursul lunii, în principal pe mi.com/ro, și includ atât discounturi directe, cât și cupoane sau bonusuri de trade‑in.

Smartphone‑ul de top Xiaomi 15T Pro, în varianta 12GB+1TB și culoarea Mocha Gold, beneficiază de cea mai mare reducere: prețul scade de la 4.699 lei la 4.199 lei, iar un cupon suplimentar de 200 lei duce economia totală la 700 lei. Modelul este orientat către utilizatorii care au nevoie de performanță ridicată, spațiu mare de stocare, cameră cu stabilizare optică și un ecran AMOLED de calitate. Pentru cei interesați de model, aveți aici review-ul nostru.

Pentru zona mid‑range, Redmi Note 15 Pro+ 5G (12+512GB, Mocha Brown) oferă conectivitate rapidă, baterie generoasă și un sistem foto versatil. Promoția include un cupon de 200 lei și un bonus de 400 lei la trade‑in, o combinație potrivită pentru cei care vor performanță bună fără costuri mari.

În segmentul dedicat gamingului, POCO F8 Ultra (16+512GB, Denim Blue) vine cu procesor puternic, sistem de răcire și ecran cu refresh ridicat. Prețul scade de la 4.599 lei la 4.099 lei, cu o economie de 500 lei, făcându‑l o opțiune atractivă pentru utilizatorii care fac multitasking intensiv sau creează conținut video.

Modelul de buget POCO M8 Pro 5G (12+512GB, Black) primește o reducere de weekend, de la 1.999 lei la 1.799 lei. Este o alegere potrivită pentru utilizarea de zi cu zi, cu autonomie bună și conectivitate 5G.

Tableta Xiaomi Pad 7 (8+256GB, Gray) scade de la 2.199 lei la 1.699 lei, cu o economie de 500 lei, fiind o opțiune polivalentă pentru muncă, divertisment sau studiu, datorită ecranului mare și compatibilității cu stylus.

În categoria TV, Xiaomi TV A Pro 55” 2025 primește o reducere de 500 lei, ajungând la 1.899,99 lei. Modelul oferă 4K, HDR și integrare cu asistenți vocali, fiind un televizor potrivit pentru familii care vor o experiență completă la preț accesibil.

Din zona smart home, Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro primește un cupon de 10% pentru utilizatorii noi, iar Xiaomi Robot Vacuum H40 EU scade de la 1.399,99 lei la 1.299,99 lei. Ambele sunt orientate către automatizarea locuinței și eficientizarea activităților zilnice.