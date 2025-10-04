Noi baterii la Tesla: Model 3 are 750 km autonomie WLTP

Tesla a actualizat ieri specificațiile pentru toate variantele de Model 3 și Model Y disponibile, ca urmare a schimbării acumulatorilor cu unii cu densitate mai mare.

Așa se face că toate autonomiile mașinilor Tesla au crescut, cea mai mare dintre ele fiind pentru Tesla Model 3 Long Range RWD (propulsie spate), care promite până la 750 km WLTP. Ce înseamnă asta în viața reală? Înseamnă că dacă mergi pe drumuri naționale te vei apropia de valoarea aceea, iar dacă mergi doar pe autostradă cu 130 km/h vei putea face undeva între 400 și 500 km cu un plin, după calculele mele, în funcție de mai mulți factori.

Mie asta mi se pare o autonomie la care, teoretic, nimeni nu ar mai trebui să aibă ceva de obiectat. Pentru că după 500 km (ceea ce real înseamnă poate chiar și 5 ore) oricine are nevoie de o pauză, fie de întins oasele, mers la toaletă sau mâncat. Pauză în care mai poți adăuga 300-400 km de autonomie în 30-40 de minute și mergi mai departe.

În rest, cam astea ar trebui să fie valorile WLTP pentru toată gama. Cred că la Model 3 Long Range RWD e ceva greșeală că nu e la fel și în configurator, dar în rest par toate ok.

Pe lângă bateriile noi, se pare că Model 3 are și el acum cameră frontală și manetă de semnalizare. De asemenea, ambele, atât Model 3 cât și Model Y vin cu un display mai mare, de 16 inch.