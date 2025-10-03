Șoferii din România ar putea licita pentru plăcuțe de înmatriculare personalizate, cu prețuri ce ajung până la 5.000… de euro

Un proiect legislativ propus în Senat ar putea schimba radical modul în care românii își aleg numerele de înmatriculare. Inițiativa prevede introducerea unui sistem de licitație pentru plăcuțele personalizate, cu prețuri de pornire între 500 și 5.000 de euro, în funcție de complexitatea combinației alese.

Potrivit proiectului, șoferii vor putea selecta o combinație de 1 până la 5 caractere, formate din litere și cifre, cu sau fără spații. Acestea vor fi afișate după abrevierea județului, înlocuind formatul actual cu două sau trei cifre și trei litere. Licitația se va desfășura online, iar combinația dorită va fi publicată timp de cinci zile, urmând ca plăcuța să fie atribuită celui care oferă cea mai mare sumă.

Plăcuțele cu un singur caracter, precum „B 1”, ar putea costa până la 5.000 de euro, în timp ce cele cu cinci caractere vor porni de la 500 de euro. Spre comparație, în prezent, un număr preferențial costă doar 45 de lei. După achiziție, plăcuțele vor putea fi transferate gratuit sau vândute, ceea ce deschide posibilitatea unui mic comerț cu numere rare.

Proiectul interzice combinațiile care pot fi asociate cu instituții publice, precum „MAI” sau „SRI”, dar și cele cu conținut obscen, ofensator, politic, religios sau rasist. Astfel, se încearcă menținerea unui cadru decent și legal pentru exprimarea creativității personale.

În alte țări, sistemul este deja implementat și a generat sume impresionante. În Dubai, de exemplu, numărul „P7” a fost vândut în 2023 cu aproape 15 milioane de dolari. În România, banii obținuți din licitații ar putea fi direcționați către bugetul de stat, susțin inițiatorii.

Jurnalistul auto Andrei Știrbu consideră că, deși România nu va concura cu Emiratele Arabe Unite în privința sumelor, dorința de unicitate va atrage interesul publicului. „Numărul în sine va deveni un simbol, independent de mașina pe care este montat”, a declarat acesta.

Dacă proiectul va fi aprobat, România ar putea deveni una dintre puținele țări europene care permit licitații publice pentru plăcuțe de înmatriculare personalizate. Inițiativa reflectă o tendință globală de monetizare a identității vizuale în trafic, dar ridică și întrebări legate de accesibilitate și echitate.

Personal mai aștept până pot cere un număr precum cel din poza de mai sus. 🙂

Sursa