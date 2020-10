BenQ GS2 Review: un proiector portabil performant

BenQ GS2 este un nou proiector portabil pe care l-am folosit recent si fratele mai mare al lui BenQ GV1 despre care v-am povestit aici. Desi vremea si programul nu mi-au permis sa „fug” cu el in natura pentru cateva zile, l-am folosit in casa in diverse scenarii si m-am jucat cu el pentru a vedea de ce este capabil.

Specificatii tehnice

Sistemul de proiectie este DLP 3438 cu rezolutia 720p, adica 1280×720. Sursa de lumina este OSRAM Q8A LED. Contrastul este de 100.000:1, iar luminozitatea de 500 lumeni ANSI. Durata de viata a lampii este estimata la 20.000 de ore in modul normal si 30.000 in modul eco. Este echipat cu senzor de protectie al ochilor, astfel ca daca cineva se apropie prea mult de el se va stinge automat.

Unul dintre minusurile pe care le-am gasit lui GV1 era lipsa unei certificari impotriva apei, fiind un proiector portabil acesta este un aspect important. GS2 este certificat IPX2 impotriva apei. Totusi, trebuie avut in vedere ca aceasta protectie este limitata la o ploaie usoara si nu trebuie sa turnam apa pe el sau sa-l uitam pe teresa in timpul unei furtuni. Constructia de cauciuc il protejeaza impotriva cazaturilor si il fac mai durabil, dar in acelasi timp a crescut in dimensiuni si nu mai este o varianta care se poate purta cu aceiasi usurinta intr-un rucsac. Cantareste 1.6kg si are o gentuta din textila cu ajutorul careia poate fi transportat mai usor. Balamaua este reglabila pe un unghi de 15 grade.

Sunetul este asigurat de 2 difuzoare de 2w si bineinteles ca il puteti folosi si drept boxa. Muzica poate fi redata prin bluetooth de pe telefon sau direct de pe YouTube sau alte aplicatii daca aveti o conexiune de internet catre proiector. Puterea si calitatea este decenta, dar nimic impresionant aici.

Pe partea de conectivitate avem un port HDMI, un USB-C , USB A , jack de 3.5mm si un dongle wireless care vine la pachet. Versiunea bluetoothului folosita este 4.0. Cablul de alimentare se conecteaza magnetic astfel ca daca aveti prieteni impiedecati sau copii care alearga in jurul sau nu riscati sa vi-l zboare de pe masa.

Sistemul de operare folosit este Android 6.0 si este puternic modificat, iar interfata foarte prietenoasa si usor de folosit, cu optiuni de personalizare in functie de preferinte. Nu avem Google Play Store dar avem magazinul AptoideTV de unde se pot descarca aplicatii precum YouTube, Netflix,Twitch, Vimeo, Amazon Prime Video si altele. Sistemul este actualizat la zi si nu stiu sa va spun de ce nu se foloseste o versiune mai recenta de Android, probabil va primi actualizari. Parintii probabil vor fi incantati sa afle despre controlul parental, care le permite sa contorizeze timpul petrecut de copii „in fata” proiectorului.

Totul este pus in miscare de un SOC Mstar648 cu 2GB RAM LPDDR3 si 8GB pentru stocare, din care cam 4.5 – 5 GB sunt liberi.

Navigarea se poate face cu ajutorul telecomenzii, direct de pe proiector sau cu ajutorul aplicatiei Smart Control pe care o puteti instala pe telefonul mobil.

Experienta in utilizare

GS2 are cam tot ce iti poti dori de la un proiector. Eu l-am folosit in dormitor si veti vedea in incapere si un TV de 1m. Din proiectia raportata la camera mi-a iesit un „ecran” cu o diagonala mult mai mare cu o claritate foarte buna pentru a urmari continut din pat.

L-am folosit standalone utilizand aplicatia YouTube direct de pe el pentru a urmari cateva emisiuni care ma intereseaza si am revazut Hackshaw Ridge pe Netflix.

Prin SmartView am conectat wireless telefonul la proiector, iar continutul de pe telefon era proiectat pe perete.

Daca aveti telefon Samsung, prin intermediul cablului USB C puteti folosi DeX-ul. Daca sunteti norocosi si detineti un Note 20 Ultra o puteti face si wireless. Practic daca detineti acest proiector si Note 20 Ultra aveti o consola de gaming portabila, care necesita o conexiune la internet.

La un moment dat chiar ma gandeam la inlocuirea unui televizor cu un proiector de genul. Faptul ca este portabil il face usor de mutat nu doar dintr-o camera in alta ci si dintr-o casa in alta sau in orice alta destinatie unde doriti continut multimedia si aveti un perete mare gol. Faptul ca se poate conecta la laptop, calculator, internet, stick USB sau telefon iti ofera o gama larga de posibilitati pentru continut.

Concluzii

BenQ GV2 este un proiector multimedia portabil excelent. Constructia solida si geanta iti permit sa-l iei cu tine aproape oriunde si sa-l folosesti in orice conditii, iar sistemul de operare Android alaturi de multiplele surse de imagine ofera flexibilitate. Sistemul de proiectie la rezolutie 720p ofera o imagine clara. Minusurile pe care le-am observat eu sunt versiunea destul de veche de Android utilizata (speram sa urmeze ceva actualizari) si puterea difuzoarelor cand este folosit pe modul boxa. Pretul acestuia este de aproape 4500RON la eMAG si cu siguranta nu se adreseaza oricui. Pretul este justificat prin constructia de calitate, portabilitatea si sistemul de operare intuitiv.