BenQ GV1: un videoproiector portabil excelent

Daca sunteti familiari cu articolele mele, stiti ca imi place sa cutreier atat pe jos cat si cu masina padurile si muntii, iar momentan inca lucrez la proiectul de overlanding. Recent insa urmarind diverse persoane atat din Romania cat si din afara tarii pe Instagram, am vazut cat de fain este sa ai la tine si un videoproiector, sa stai seara la un foc de tabara si sa ai proiectat pe peretele cabanei sau pe masina un film in timp ce savurezi un pahar de vin sau o bere.

Aici intra in peisaj videoproiectorul GV1, o solutie portabila de la BenQ, pe care l-am luat cu mine la o cabana izolata din judetul Hunedoara.

Hai sa trecem putin prin specificatiile tehnice ale acestuia. Sistemul de proiectie este DLP 3430 si are o rezolutie de 480p, adica 854x480pixeli. Contrastul este de 100.000:1, iar luminozitatea este de 200 lumeni. Durata de viata a lampii este de 20.000 ore in utilizare normala si 30.000 in modul eco. Cantareste 708 grame si prezinta port de incarcare si un port USB tip C. Nu este nicaieri specificata dimensiunea bateriei dar are o autonomie de cam 3 ore. Difuzorul are o putere de 5W, iar in pachet pe langa videoproiector vine cablul de incarcare, un cablu USB Tip C mama-tata,o husa de protectie si telecomanda.

Conectivitatea se poate realiza prin Bluetooth, cablu usb tip C sau Wireless. Suporta tehnologia dual-band Wi-fi.

Prezinta balamale reglabile si corectie automata a trapezului.

Sistemul de operare folosit este Android si se poate instala magazinul virtual AptoideTV de unde se pot descarca diverse aplicatii utile pentru consumatorii de media precum YouTube sau Netflix. Conectat la internet, il poti utiliza oriunde in casa: in bucatarie, pe hol sau chiar in baie daca stai cu lumina stinsa!

Prin intermediul cablului USB Tip C l-am conectat la telefon si se poate folosi si cu Samsung Dex. Practic cu acest proiector si un telefon Samsung compatibil cu Dex ti-ai facut un laptop. Poti vizualiza pozele de pe telefon, filmuletele, iar telefonul poate fi folosit pe post de track-pad. Daca nu aveti Samsung insa, puteti face screen-mirroring si astfel orice continut afisati pe telefon va fi afisat pe videoproiector.

Cu acelasi cablu se poate conecta si la laptop, dar din pacate laptopul meu nu are port USB Tip C.

Prin bluetooth l-am folosit mai mult pentru muzica drept boxa portabila, dar in mare parte a fost folosit pentru a urmari Tom & Jerry atat in natura cat si in cabana (calitatea pozelor nu este grozava,dar lucram cu ce avem):

Experienta mea cu GV1 se opreste aici si un asemenea videoproiector mi se pare nice-to-have. Este simplu de folosit si configurat, se poate conecta la o multime de alte device-uri si usor de transportat. Singurul lucru care ii lipseste si mi-ar fi placut sa aiba este certificat IP68, protectie impotriva apei si prafului in caz ca te prinde ploaia cu el la munte. Il gasiti la eMag la pretul de 2050RON.