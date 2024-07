BenQ PD2705UA Review – monitor cu brat ergonomic dedicat designerilor

N-am sa va mint: monitoarele produse de BenQ mi-au placut chiar de la primul model pe care l-am testat si nimic din ce am testat pana acum din portofoliul acestora nu m-a dezamagit. EW2780Q mi-a placut asa de mult incat mi-am cumparat unul pentru acasa pe care l-am folosit timp de 3 ani pana sa trec la un monitor mai mare de 32 inch. PD2705UA pe care vi-l prezint astazi face parte din gama DesignVue si este, dupa cum sugereaza si numele, dedicat creatorilor de continut.

In primul rand acesta se face remarcat prin bratul ergonomic si personalizabil fara limite. Ofera posibilitati multiple de a fi utilizat si se poate regla pe toate unghiurile, inclinatiile sau inaltimea dorita. Singurul aspect care il poate limita este lungimea cablului de alimentare sau pozitionarea prizei, dar si asta se poate rezolva usor cu un prelungitor. Revenind la brat, acesta se fixeaza precis pe birou, ofera o stabilitate perfecta si ocupa un loc minim. In cel mai productiv scenariu, eu l-as vedea montat pe un birou central, unde cu usurinta poate fi conectat la acesta prin intermediul portului USB tip C cu power delivery un laptop sau un telefon Samsung cu DeX.

Monitorul in sine prezinta o constructie familiara pentru gama de monitoare BenQ, minimalista si de calitate. Vine la pachet cu dispozitivul Hotkey Puck G2 care usureaza accesul la meniul monitorului.

Ecranul are o diagonala de 27 inch si este de tip IPS si functioneaza la rezolutia 3840×2160, cunoscuta si drept 4K. Rata de reimprospatare este traditionala de 60Hz si este capabil sa afizese 1.07 miliarde de culori. Este calibrat din fabrica, vine la pachet cu fisa valorilor, este compatibil cu HDR10 si ofera moduri specifice de culoare pentru creatori. Tehnologia BenQ Uniformity asigura ca imaginea produsa este redata cu precizie, iar modul DualView permite impartirea ecranului in doua zone cu moduri diferite de redare precum sRGB, REC.709, CAD/CAM, Animation sau DarkRoom.

La capitolul porturi sta bine cu 1 port HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, USB tip C cu Power Delivery 65W, USB 3.2 si USB tip C. La bord este prezenta tehnologia KVM care permite utilizarea unui singur rand de periferice, in momentul in care sursa de imagine a monitorului este schimbata, perifericele se vor conecta automat la noul sistem. Tehnologia M-Book, care permite calibrarea automata si salvarea profilelor de culori dintre monitor si dispozitive Apple este de asemenea prezenta.

Pentru meniul OSD  BenQ a pastrat interfata cunoscuta si usor de folosit de unde se pot regla parametrii imaginii monitorului.

Mi-e greu sa-i gasesc un aspect negativ acestui monitor. Imaginea este absolut spectaculoasa si optiunile prezente vor satisface toti creatorii de continut si nu duce lipsa de nici un port modern. Rezolutia generoasa pe ecranul de 27 inch alaturi de panoul de calitate si toate optiunile de la bord il fac o placere in utilizare. Textul este foarte usor de citit datorita unui sharpness foarte bun, culorile sunt redate cu acuratete si cred ca am urmarit de minim 10 ori trailerul de la Furiosa pe el. Singurul aspect de la care eu am si incetat sa am asteptari la capitolul monitoare dupa dezamagirile in lant sunt boxele. PD2705UA are incorporate doua boxe de 2.5w fiecare si sunt cum ma asteptam: mediocre. Pretul nu mi se pare exagerat raportat la ce ofera, bratul ergonomic face toti banii din punctul meu de vedere. Il gasiti la 2760RON.