Au aparut primele review-uri la Dacia Duster 2024 – impresiile generale sunt bune dar…

Ieri au inceput sa apara review-urile pentru Dacia Duster 2024. Evenimentul a avut loc in Spania in urma cu 1-2 saptamani dar abia pe 25 puteau sa prezinte ceea ce au vazut acolo. Masina a fost condusa, oamenii si-au facut impresii despre toate motorizarile si avem si primele concluzii.

Va las mai jos review-urile cele mai relevante. Oamenii lauda suspensia confortabila, design-ul interior si exterior, dar si motorizarile economice. Dacia Duster 2024 nu este o masina cu motoare puternice, insa sunt eficiente.

Multe masini au venit cu greierasi la pachet si o insonorizare sub asteptari, desi unii lauda insonorizarea. Pe unele filmari se aude cum bate vantul in masina, ceea ce ma face sa cred ca insonorizarea nu este punctul ei forte sau masinile pe care jurnalistii le-au condus nu sunt versiuni finale.

Pe Duster-ul meu 1.5dCi, zgomotul pe autostrada este usor deranjant la 130km/h, insa la o benzina nu ma astept sa fie mai rau. Totusi, urmariti filmarile si o sa auziti la ce ma refer.

Capabilitatile in off-road s-au pastrat, desi doar motorizarea mild hybrid 1.2 de 130CP vine cu tractiune 4×4. Sper ca acest motoras sa reziste bine in timp deoarece el este foarte potent si are un cuplu foarte bun. Toti au laudat acest motor si stiu si eu ca este bun, insa nimeni nu stie nimic despre fiabilitatea lui.

Parbrizul a ramas la fel de ingust, plasticul la interior are greieri si nu prea ai zone moi, cotiera pare sa fie dintr-un plastic tare si sa devine incomoda la utilizarea pe termen lung, spatiul pare sa fie suficient.

Nu am auzit pe nimeni sa prezinte sistemul audio, sa arate oglinzile pliabile, sa intre mai mult in detalii. Majoritatea au citit fisa de specificatii si atat, ceea ce pot sa fac si eu pe site-ul Dacia.