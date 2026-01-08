Cafeluța IT – 08.01.26 – rețete de medicamente scrise de AI, ChatGPT health și roboți umanoizi

De la asistenți AI în mașini și roboți casnici la controversele chatbot-urilor care prescriu și rețete medicale. Plus câteva noi lansări de la CES, azi avem un mix interesant de știri. Atenție la prețurile RAM-urilor care vor urca!

Ford își va pune asistent AI în mașini din 2027: Gigantul auto anunță la CES un asistent vocal cu inteligență artificială pentru modelele Ford și Lincoln, plus conducere autonomă de nivel 3 (hands-free) promisă pentru 2028. Detalii

OpenAI lansează ChatGPT Health și vrea acces la dosarele medicale: Compania a deschis un portal dedicat sănătății unde utilizatorii își pot conecta date medicale, promițând protecție sporită a confidențialității. Detalii

Disney Plus primește video vertical: Platforma de streaming va adăuga un feed dedicat pentru conținut scurt, vertical, similar cu TikTok sau Reels, pentru a atrage publicul mai tânăr. Detalii

Săgeți otrăvite de acum 60.000 de ani schimbă istoria vânătorii: O analiză revoluționară în Africa de Sud arată că oamenii preistorici foloseau venin cu zeci de mii de ani mai devreme decât se credea. Detalii

Boston Dynamics dezvăluie versiunea finală, de producție, a robotului Atlas: Robotul umanoid emblematic este gata să intre în fabrici, cu primele unități trimise către Hyundai și Google DeepMind. Detalii

Character.AI și Google ajung la un acord cu familiile în procesele pentru sinucideri ale adolescenților: Companiile au ajuns la un așa-numit „acord de principiu” pentru a rezolva acuzațiile că chatbot-urile au încurajat auto-vătămarea. Detalii

Un abonat la Tesla FSD după 4 luni gratuite explică de ce merită: Un utilizator detaliază cum conducerea autonomă a făcut condusul „mult mai puțin stresant și mult mai plăcut”, justificând costul abonamentului. Detalii

Samsung anunță că costurile RAM vor duce la scumpiri: Din cauza cererii masive de la centrele de date AI pentru memorie, producătorul avertizează că va fi nevoit să majoreze prețurile produselor sale. Detalii

AI începe să prescrie rețete de medicamente în Utah, fără doctor: Un program pilot permite pacienților din statul american să primească rescrieri de rețete automate pentru 190 de medicamente comune, fără intervenția unui medic. Detalii

CES 2026 vrea cu disperare să ai o iubită holografică anime: Târgul tehnologic din Las Vegas a fost inundat de demo-uri cu „waifu”-ri holografice, semn al unei tendinze bizare. Detalii

JPMorgan Chase preia Apple Card de la Goldman Sachs: După ani de speculații, Apple anunță că partenerul său nou pentru cardul de credit va fi JPMorgan Chase, într-o tranziție care va dura doi ani. Detalii

Xiaomi își actualizează rivalul Model 3, devenind o problemă și mai mare pentru Tesla: Xiaomi SU7 a primit o facelift cu încărcare mai rapidă, mai multă putere și un interior revizuit, menținându-și prețul competitiv. Detalii

LG aduce un robot capabil să strângă rufele și să servească mâncare… foarte încet: Demo-ul robotului CLOiD de la CES a fost impresionant dar lent, sugerând că viitorul casnic robotizat este încă departe. Detalii

The Elder Scrolls Online trece la un model de conținut sezonier cu battle passes: MMO-ul popular al Zenimax renunță la expansiuni tradiționale în favoarea unui ciclu sezonier mai rapid, cu recompense progresive. Detalii

Elon Musk confirmă achiziția de turbine pe gaz natural pentru xAI: Fondatorul Tesla a dezvăluit că xAI a cumpărat cinci turbine de 380 MW pentru a-și alimenta operațiunile de AI, subliniind setul masiv de energie necesar. Detalii

Doar 7% dintre americanii își doresc următoarea mașină să fie electrică: Un nou sondaj Deloitte arată că prețul, autonomia și îngrijorările legate de încărcare încă încetinesc adoptarea masivă a EV-urilor în SUA. Detalii

Motorola anunță primul său telefon pliabil lateral la CES: Razr Fold intră în competiția cu Samsung și Google, având un ecran extern de 6,6 inch și unul principal flexibil de 8,1 inch. Detalii

Kia dezvăluie prima imagine a EV2, cel mai mic și mai accesibil EV al său: Modelul aflat sub IONIQ 5 va fi dezvăluit pe 9 ianuarie, promițând să aducă electrificarea la un public mai larg. Detalii