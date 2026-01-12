Opinie nepopulară: 2026 pare a fi anul în care DIGI trece pe primul loc ca furnizor de telefonie mobilă

Dacă urmăriți piața telecom din România, știți deja că pe internet fix DIGI este un lider incontestabil, cu aproape 73% cotă de piață.
Dar ceea ce puțini realizează este că pe telefonie mobilă, diferența dintre Orange (lider actual cu 34%) și DIGI (locul doi cu 30%) s-a topit dramatic în ultimii ani. Cu un ritm de creștere care a rămas constant în două cifre an de an, DIGI este pe cale să producă una dintre cele mai spectaculoase rocade din istoria telecomunicațiilor românești.
Opinia mea nepopulară de la început de an este că 2026 ar putea fi momentul în care operatorul local ajunge pe locul întâi ca număr de utilizatori activi de telefonie mobilă, detronând Orange după aproape două decenii de dominație. Iar dacă nu se va întâmpla în 2026, rocada este aproape inevitabilă în 2027. 🙂
Creștere constantă versus contracție vizibilă
Cifrele vorbesc de la sine: în timp ce baza de clienți Orange pe mobil s-a contractat de la 10,17 milioane în 2015 la 9,29 milioane în 2024, DIGI.Mobil a crescut constant, semestru după semestru, ajungând la peste 6,9 milioane de cartele active la jumătatea anului 2025. Dacă trasăm trendurile pe o hartă, cele două curbe se intersectează undeva între mijlocul lui 2026 și finalul lui 2027.
Mai mult, la nivel de trafic de date mobile – un indicator esențial al angajamentului real al clienților – DIGI i-a depășit deja pe cei de la Orange în prima jumătate a lui 2025, ceea ce arată că nu vorbim doar de cartele prepay inactive, ci de utilizatori efectivi care consumă efectiv servicii. Aceasta este o mutare de plăci tectonice: cota de piață pe internet mobil a ajuns la 32% pentru albaștrii față de 35% pentru portocalii, un decalaj de doar 3 puncte procentuale.
Strategia de preț care rade concurența
Secretul creșterii operatorului român este brutal de simplu: prețuri constante, fără scumpiri unilaterale, fără indexări anuale surpriză, cu oferte punctuale de trei-patru ori pe an și cu concentrarea pe dezvoltarea infrastructurii. În timp ce Orange, Vodafone și ceilalți operatori (care au dispărut între timp – Telekom sau Zapp) au aplicat creșteri repetate de tarife, uneori de mai multe ori în aceeași perioadă contractuală de 24 de luni, DIGI a ținut abonamentele la aceleași valori ani la rând, cu excepția modificărilor de TVA.
Strategia sa de volum versus marjă este clară: cu cât portezi mai multe numere în rețea (familie, prieteni), cu atât prețul pe abonament scade, ajungând până la 3,05 euro pe lună pentru abonamentul nelimitat. Această abordare a câștigat masiv teren în rândul românilor frustrați de creșterile repetate ale competitorilor, iar forumurile și comentariile clienților confirmă o migrare în masă spre DIGI.
Mai mult, DIGI aplică aceeași strategie unitară la nivel de grup: în Spania, unde concurenții (Telefónica, Orange, Vodafone) au anunțat scumpiri medii de 4% pentru 2026, DIGI Spania și-a menținut prețurile neschimbate, mizând pe creștere accelerată în volum. Dacă funcționează în Spania, unde piața este mai matură și mai competitivă, funcționează și mai bine în România.,
Problemele Orange: pierderi istorice și investiții masive
Pentru prima dată în 15 ani, Orange România a raportat o pierdere netă în 2024: 863,86 milioane de lei, după ce venea dintr-un 2023 cu profit de 283,79 milioane. Deși cauzele principale sunt absorbția fostului Telekom România (Orange România Communications) și investițiile uriașe în infrastructura 5G și securitate cibernetică, realitatea este că operatorul portocaliu se află într-o tranziție dificilă.
Veniturile Orange au scăzut de la 1,551 miliarde euro în 2023 la 1,416 miliarde euro în 2024, iar baza de clienți continuă să se erodeze pe toate planurile: mobil, fix, televiziune. Nemulțumirea clienților a crescut vizibil, cu plângeri legate de externalizarea serviciului clienți, reducerea puterii celulelor în anumite zone, închiderea canalelor Orange Sport și creșterile repetate de prețuri în timpul derulării contractelor. Asta este și motivul pentru care au lansat tot felul de oferte pentru clienți noi, cum am prins eu anul trecut.
În paralel, DIGI Communications raportează venituri consolidate de 1,643 miliarde euro în primele nouă luni ale anului 2025, o creștere de 16% față de aceeași perioadă a anului precedent, cu o EBITDA ajustată de 527 milioane euro. Diferența de dinamică și de direcție este clară: unul crește agresiv, celălalt se contractă și încearcă să se reorganizeze.
De ce rocada ar putea veni totuși în 2027
Chiar dacă toate semnele indică că DIGI va deveni lider pe mobil în viitorul apropiat, există câteva scenarii care ar putea amâna rocada până în 2027. În primul rând, Orange are încă avantajul unei infrastructuri 5G mai dezvoltate și al unei rețele nationale consolidate, ceea ce îi poate permite să rețină clienții corporate și premium care pun accent pe acoperire și viteză.
În al doilea rând, dacă Orange reușește să își stabilizeze situația financiară și să oprească hemoragia de clienți prin îmbunătățirea serviciului clienți și prin oferte competitive reale – nu doar promovări superficiale – ar putea să întârzie inevitabilul. O revenire strategică bine executată, combinată cu o campanie agresivă de retenție a clienților existenți, ar putea cumpăra timp prețios.
În al treilea rând, ciclul economic și comportamentul consumatorilor pot juca un rol: dacă situația economică din România se îmbunătățește semnificativ în 2026-2027 și românii devin mai dispuși să plătească pentru servicii premium, Orange ar putea profita de poziționarea sa în segmentul superior. Dar, sincer, acest scenariu pare mai puțin probabil decât continuarea presiunii pe preț și valoare.
În final, viteza de portare a numerelor este un factor critic: dacă DIGI reușește să accelereze campaniile de portare multiplă (familia, prietenii) și să simplifice și mai mult procesul, rocada poate veni chiar în 2026. Dacă, însă, Orange lansează contraofensive serioase sau dacă apar complicații administrative, 2027 devine mai realist.
Cert este că direcția e trasată: DIGI va deveni lider pe mobil, singura întrebare este când, nu dacă.
Participa la discutie!
piuir a zis
Eu as zice ca e o opinie populara, digi e de multi ani cel care da tonul la preturile din telecomunicatii, asa ca isi merita in final locul 1 si la numarul de clienti si cifra de afaceri. Restul sunt niste giganti care si-au luat-o pentru ca au tinut prea mult la preturile mari necorelate cu calitatea serviciilor oferite. La digi… si cand ai problema nu prea poti sa te plangi prea tare ca iti amintesti de pretul derizoriu.
Razvann a zis
Sunt si eu tentat in toamna sa trec la Digi si sunt curios cum stau cu semnalul , calitatea pe voce si pe 5G .
Gabriel a zis
Nu au HD Voice, se aud mai rau decat Orange.
Cristian Răducă a zis
Eu sunt multumit. Am comparat cu toate retelele, nu am de ce sa ma plang. Ma aud in 99.99% din cazuri foarte bine cu oricine ma suna.
Cititorii vostri a zis
@Gabriel Digi are HD Voice, dar trebuie sa vorbesti tot cu cineva care are Digi si apelul sa fie pe VoLTE de ambele parti.
Din experienta proprie si apelurile catre alte retele se aud ok, chiar daca nu sunt HD.
Referitor la semnal, depinde unde locuiesti. Poti sa verifici acoperirea la ei pe site sau poti sa iti cumperi o cartela prepay si sa incerci.
Cristian a zis
Rocada nu se va întâmpla în 2026, posibil nici în 2027. Motivul ? Felul în care Digi manageriază clienții prepaid veniți de la Telekom Mobile, care mulți dintre ei neputând să-și reîncarce cartela în mod banal într-o agenție Digi ( așa cum o fac clienții prepaid Orange sau Vodafone ), au ales să se porteze în masă la Vodafone. Procesul a început să fie vizibil în octombrie 2025, în luna noiembrie Vodafone a fost foarte aproape să depășească Digi la portări, lucru care l-a reușit în luna decembrie 2025 când Vodafone a avut 77755 numere portate vs 59898 Digi ( detalii pe portabilitate ro ).
IRICIUC Mihai Daniel a zis
In 10 luni Digi a avut in medie dublu portari fata de Vodafone si triplu fata de Orange, cel putin. Probabil dupa preluarea Telekom piata se va aseza putin altfel, vom vedea. In decembrie am primit o oferta de la Vodafone, care-i aproape identica cu cea de la Digi, ca valoare.
Horatiu Andrei Darlea a zis
Intr-o situație economică complicată, în prag de criză economică, e normal ca oferta mai favorabilă financiar să se impună. Dacă luăm în considerare și calitatea serviciilor (inclusiv acoperirea națională) cred că rocada se va produce anul acesta. Românii au învățat (pe propria piele) că cea mai ușoară cale de optimizare financiară este reducerea cheltuielilor fixe (gaz, curent, telefon, internet).
DeMons a zis
Digi are HD Voice doar cu interlocutor DIGI, dar cu alte retele Vodafone sau Orange.
Poate cu achizitia Telekom se schimba ceva..
Pana atunci Orange e pe HD Voice+ iar Vodafone tot in urma, din pacate.