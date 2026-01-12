Opinie nepopulară: 2026 pare a fi anul în care DIGI trece pe primul loc ca furnizor de telefonie mobilă

Dacă urmăriți piața telecom din România, știți deja că pe internet fix DIGI este un lider incontestabil, cu aproape 73% cotă de piață.

Dar ceea ce puțini realizează este că pe telefonie mobilă, diferența dintre Orange (lider actual cu 34%) și DIGI (locul doi cu 30%) s-a topit dramatic în ultimii ani. Cu un ritm de creștere care a rămas constant în două cifre an de an, DIGI este pe cale să producă una dintre cele mai spectaculoase rocade din istoria telecomunicațiilor românești.

Opinia mea nepopulară de la început de an este că 2026 ar putea fi momentul în care operatorul local ajunge pe locul întâi ca număr de utilizatori activi de telefonie mobilă, detronând Orange după aproape două decenii de dominație. Iar dacă nu se va întâmpla în 2026, rocada este aproape inevitabilă în 2027. 🙂

Creștere constantă versus contracție vizibilă

Cifrele vorbesc de la sine: în timp ce baza de clienți Orange pe mobil s-a contractat de la 10,17 milioane în 2015 la 9,29 milioane în 2024, DIGI.Mobil a crescut constant, semestru după semestru, ajungând la peste 6,9 milioane de cartele active la jumătatea anului 2025. Dacă trasăm trendurile pe o hartă, cele două curbe se intersectează undeva între mijlocul lui 2026 și finalul lui 2027.​

Mai mult, la nivel de trafic de date mobile – un indicator esențial al angajamentului real al clienților – DIGI i-a depășit deja pe cei de la Orange în prima jumătate a lui 2025, ceea ce arată că nu vorbim doar de cartele prepay inactive, ci de utilizatori efectivi care consumă efectiv servicii. Aceasta este o mutare de plăci tectonice: cota de piață pe internet mobil a ajuns la 32% pentru albaștrii față de 35% pentru portocalii, un decalaj de doar 3 puncte procentuale.​

Strategia de preț care rade concurența

Secretul creșterii operatorului român este brutal de simplu: prețuri constante, fără scumpiri unilaterale, fără indexări anuale surpriză, cu oferte punctuale de trei-patru ori pe an și cu concentrarea pe dezvoltarea infrastructurii. În timp ce Orange, Vodafone și ceilalți operatori (care au dispărut între timp – Telekom sau Zapp) au aplicat creșteri repetate de tarife, uneori de mai multe ori în aceeași perioadă contractuală de 24 de luni, DIGI a ținut abonamentele la aceleași valori ani la rând, cu excepția modificărilor de TVA.​

Strategia sa de volum versus marjă este clară: cu cât portezi mai multe numere în rețea (familie, prieteni), cu atât prețul pe abonament scade, ajungând până la 3,05 euro pe lună pentru abonamentul nelimitat. Această abordare a câștigat masiv teren în rândul românilor frustrați de creșterile repetate ale competitorilor, iar forumurile și comentariile clienților confirmă o migrare în masă spre DIGI.​

Mai mult, DIGI aplică aceeași strategie unitară la nivel de grup: în Spania, unde concurenții (Telefónica, Orange, Vodafone) au anunțat scumpiri medii de 4% pentru 2026, DIGI Spania și-a menținut prețurile neschimbate, mizând pe creștere accelerată în volum. Dacă funcționează în Spania, unde piața este mai matură și mai competitivă, funcționează și mai bine în România.,