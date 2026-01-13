Sondajul de marți: V-ați întors la birou sau continuați să faceți home-office? (2026)

Reluăm subiectul, după 2021, 2022, 2023, 2024 și 2025. Mai ales că este început de an, iar multe companii au setat deja o regulă pentru angajații lor.
Sunt din ce în ce mai dese știrle cu diverse companii care au decis, la nivel global, să recheme oamenii la birou, iar asta se va întâmpla și pe la noi, în curând. Rămâne de văzut câte firme vor face pasul acesta complet, ca și Amazon, sau parțial, și, mai ales, de când.
Momentan, moda la noi, pare să fie 50-50, adică încă mod hibrid, dar cu tot mai mult accent pe partea de lucru de la birou. Eu încă sunt printre cei norocoși, care pot lucra destul de mult de acasă, dar asta nu mă oprește să dau și pe la birou, minim o dată pe săptămână.
Prin urmare, haideți să vedem cum stați voi cu munca de la birou sau de acasă.
Participa la discutie!
Alex a zis
Eu personal preferam sa nu dau ochii cu cineva si sa lucrez doar de acasa dar din pacate nu sunt o persoana sociabila care sa adune si astfel de informatii despre un asa serviciu
Darius a zis
Tot de acasa, mai merg cateodata pe la birou, dar rar.
Radu a zis
4 din 5 zile la birou. E mult mai ok sa mai vad si eu oameni. Pentru mine 2020 a fost cred ca cel mai neproductiv an pentru ca toata ziua eram cu castile pe urechi sa vorbesc cu cineva despre ceva. Cand am tras linia la sfarsit am vazut ca am vorbit mult dar am facut putin.
Greuceanu a zis
Exceptând primul an de pandemie, am lucrat exclusiv de la birou.
Varianta remote de acasă la mine există doar ca opțiune de avarie, când sunt bolnav și se recomandă repaus/izolare acasă sau pentru alte astfel de probleme. Altfel lucrez doar de la birou.
E demonstrat statistic că productivitatea la birou este superioară față de cea când se lucrează de acasă, nu e o părere personală, e un fapt.
Totdeauna socializarea aferentă lucrului de la birou are efect psihologic în general benefic asupra angajaților, cu extrem de puține excepții, gen colective dezbinate ale căror manageri nu au abilitatea de a ține sub control angajații din subordine.
Evident că există și persoane care se simt mai bine lucrând de acasă, dar sunt o nișă restrânsă, imensa majoritate preferă interacțiunea fizică fără a fi obligați.
vlad_dsc a zis
I smell bs… Majoritatea ar lucra remote sau hibrid, dar nu au de ales.
vlad_dsc a zis
Există și alte moduri de socializare, nu doar cu colegii de muncă… Aia oricum e un mod de socializare forțat de împrejurări, nu sunt precum prietenii legate din tinerețe, ori din diverse hobby-uri sau cercuri de prieteni.
vlad_dsc a zis
Și pentru cei ce lucrează prin retail/vânzări/HoReCa/diverse servicii etc., ce alegem? 🙂
Cristian Răducă a zis
Alegeti ca lucrati de la locul de munca
MihaiMT a zis
O Doamne… Dacă toată această expunere extrasă parcă din „Cărticica Micului Șefuleț Frustrat” nu este cumva o tentativă de schiță ironică cu tentă umoristică atunci e foarte grav pentru că aduce a discurs din perioada colectivizării forțate. „Doar împreună putem munci eficient”… „Tovarășu’ de la Centru e garanția productivității” etc.
vlad_dsc a zis
Și pentru cei ce nu lucrează de la birou, ci prin retail/HoReCa și alte cele? Statistic vorbind, majoritatea populației nu lucrează la birou.