Sondajul de marți: V-ați întors la birou sau continuați să faceți home-office? (2026)

Reluăm subiectul, după 2021, 2022, 2023, 2024 și 2025. Mai ales că este început de an, iar multe companii au setat deja o regulă pentru angajații lor.

Sunt din ce în ce mai dese știrle cu diverse companii care au decis, la nivel global, să recheme oamenii la birou, iar asta se va întâmpla și pe la noi, în curând. Rămâne de văzut câte firme vor face pasul acesta complet, ca și Amazon, sau parțial, și, mai ales, de când.

Momentan, moda la noi, pare să fie 50-50, adică încă mod hibrid, dar cu tot mai mult accent pe partea de lucru de la birou. Eu încă sunt printre cei norocoși, care pot lucra destul de mult de acasă, dar asta nu mă oprește să dau și pe la birou, minim o dată pe săptămână.

Prin urmare, haideți să vedem cum stați voi cu munca de la birou sau de acasă.