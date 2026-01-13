Paramount vs Warner Bros. Discovery

Mișcarea lui David Ellison mi pare fix genul de presiune pe care o aplici când crezi că ai oferta mai bună și nu primești teren de joc: Paramount Skydance a dat în judecată Warner Bros. Discovery și pe David Zaslav în Delaware.

Aceștia cer astfel să vadă cum a fost evaluat pachetul Global Networks și întregul acord cu Netflix, înainte ca acționarii WBD să decidă dacă își predau acțiunile în oferta de 30$/acțiune. În paralel, Ellison spune că va împinge un “proxy fight” și va propune schimbarea statutului WBD, astfel încât orice separare a Global Networks să treacă prin votul acționarilor: să nu se poată “parca” rețelele liniare într-un spin‑off fără ca investitorii să spună da sau nu.

De ce contează? Pentru că, între timp, WBD a semnat cu Netflix vânzarea studiourilor și a streamingului – o tranzacție evaluată la ~82,7 mld. $ enterprise value (echivalent ~72 mld. $ equity), plătită la ~27,75 $ pe acțiune, cu separarea Discovery Global ca entitate listată înainte de închiderea deal‑ului. Dacă ești acționar, ai de ales între cash clar (30 $/acțiune pentru tot WBD) și un mix cash și acțiuni Netflix plus incertitudinile unui spin‑off. Nu mă miră că Paramount vrea mai multă transparență și că WBD respinge din nou oferta, argumentând că finanțarea și riscurile fac propunerea “iluzorie”. Personal, citesc toată mișcarea ca pe un test de guvernanță: dacă board‑ul WBD e convins că structura cu Netflix aduce valoare mai sigură, atunci dezvăluirile cerute de Paramount n‑ar trebui să fie greu de prezentat; dacă nu, presiunea proxy și deadline‑ul tender‑ului din 21 ianuarie s‑ar putea să răstoarne calculele. Oricum ar fi, totul se joacă aiurea, că presimt o intervenție prezidențială acolo, care va liniști și așeza apele unde și cât trebuie. 😛

