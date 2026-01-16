Cafeluța IT – 16.01.26 – criza memoriilor RAM, Spotify mai scump

De la noi procese pentru deepfake-uri sexuale generate de AI la o schimbare istorică la Lucasfilm, la o noua mașină electrică de la Dacia și o criză de memorii care ucide GPU-uri, azi avem știri interesante.

Mama unui copil al lui Musk îl dă în judecată pentru deepfake-uri sexuale: Ashley St. Clair, mama unuia dintre copiii lui Elon Musk, acuză compania X că a permis AI-ului Grok să o „dezbrace” digital într-un bikini fără consimțământ. Detalii

Dave Filoni preia oficial frâiele Star Wars de la Kathleen Kennedy: Creatorul seriei „The Clone Wars” și „The Mandalorian” devine noul președinte al Lucasfilm, marcând o nouă eră pentru franciză, în timp ce Kennedy păstrează rolul de producător. Detalii

Criza de memorii ucide producția de GPU-uri Nvidia RTX 5070 Ti: ASUS anunță că a oprit producția plăcilor grafice RTX 5070 Ti și RTX 5060 Ti cu 16GB, declarându-le „end of life” din cauza unei crize majore de aprovizionare cu memorii, alimentată de cererea pentru AI. Detalii

Rivian începe testarea producției pentru SUV-ul electric R2: Prima linie de vehicule de validare pentru mult așteptatul SUV electric Rivian R2 a ieșit din fabrică, iar livrările către clienți sunt programate pentru prima jumătate a acestui an. Detalii

Vulnerabilitate gravă în căști Bluetooth Google Fast Pair: Un defect numit „WhisperPair” în 17 modele de căști și boxe (de la Sony, Jabra, JBL și alții) permite hackerilor să se conecteze la dispozitive și să asculte prin microfoane, chiar și după ce sunt conectate cu alt telefon. Detalii

Meta închide definitiv metaverse-ul său pentru muncă: Compania anunță că va înceta serviciul Horizon Workrooms, proiectul de reality virtuală pentru colaborare la locul de muncă lansat personal de Zuckerberg, și va opri vânzările de headset-uri Quest pentru afaceri. Detalii

Spotify mărește prețurile abonamentelor pentru a treia oară în doi ani: Toate planurile Premium vor costa cu 1-2 dolari în plus începând cu februarie, compania invocând necesitatea de a „oferi artiștilor beneficii mai bune” și de a oferi cea mai bună experiență. Detalii

Ford negociază o afacere de baterii cu gigantul chinez BYD: Constructorul american ar fi în discuții pentru a achiziționa baterii de la BYD, dar nu pentru mașini electrice pure, ci pentru vehiculele sale hibride. Detalii

NASA salvează bugetul științific, respingând tăierile propuse de Trump: Senatul american a aprobat un buget care reduce finanțarea NASA cu doar 1.6%, respingând planul președintelui de a tăia 24% și de a anula zeci de misiuni științifice. Detalii

Google lansează TranslateGemma, o nouă familie de modele AI pentru traduceri: Construit pe modelul Gemma, noul sistem suportă peste 50 de limbi și promite să fie extrem de eficient, continuând ofensiva Google în domeniul traducerilor asistate de AI. Detalii

Amazon pregătește un reality show bazat pe Fallout Shelter: Prime Video a dat undă verde unui program de competiție ne-scriptat de 10 episoade inspirat din jocul mobile Fallout Shelter, cu producător executiv Todd Howard de la Bethesda. Detalii

Un patent AMD sugerează că procesoarele cu 3D V-Cache vor fi mult mai puternice: Compania lucrează la îmbunătățiri majore ale tehnologiei sale de stivuire a memoriei cache, ceea ce ar putea duce la un salt de performanță pentru viitoarele procesoare Ryzen. Detalii

Netflix plătește peste 7 miliarde $ pentru drepturile de streaming ale filmelor Sony: Un nou acord masiv va aduce filmele Sony, inclusiv adaptarea live-action a „The Legend of Zelda” și biopics despre The Beatles, prima dată pe Netflix, înaintea altor platforme. Detalii

Opera GX, browserul pentru gameri, vine în sfârșit pe Linux: După ani în care a fost disponibil doar pe Windows și macOS, browserul specializat al Operei, cu funcții pentru gaming și personalizări RGB, se extinde și pe platforma Linux. Detalii

Tesla își inaugurează oficial rafinăria de litiu din Texas: Gigantul electric confirmă că cea mai mare și mai avansată rafinărie de litiu din America de Nord este acum operațională, un pas crucial în controlul lanțului său de aprovizionare pentru baterii. Detalii

Wikipedia semnează acorduri de licențiere cu gigantii AI: Fundația Wikimedia va oferi acces structurat la conținutul său companiilor precum Microsoft, Meta, Amazon și Mistral AI, într-un efort de a-și susține operațiunile financiar. Detalii

Ochelari inteligenți pentru live streaming pe OnlyFans: Compania Mentra lansează ochelari smart cu camera frontală și microfoane integrate, special concepuți pentru a facilita streaming-ul live direct pe platforme precum OnlyFans sau Twitch. Detalii

Personalitățile animalelor pot fi cruciale pentru salvarea speciilor: Cercetări noi arată că trăsăturile individuale, de la veverițele îndrăznețe la păsările sociabile, joacă un rol esențial în supraviețuirea și succesul de reproducere, cu implicații pentru conservare. Detalii

Dacia pregătește un EV urban și mai ieftin decât Renault Twingo: Un model electric încă fără nume, bazat pe platforma Twingo, va fi lansat în al doilea trimestru și va fi mai ieftin decât prețul verișoarei sale franceze cu aproximativ 2000 de euro. Detalii