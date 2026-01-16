UE produce curent tot mai verde

Aproape unul din doi kilowați/oră consumați în 2024 în Uniunea Europeană a venit din surse regenerabile – 47,5% din consumul brut de electricitate, în urcare cu 2,1 puncte procentuale față de 2023, arată datele oficiale Eurostat.

Eolianul și hidro au livrat aproape două treimi din electricitatea verde, iar solarul a ajuns la un sfert – record istoric, de la doar 1% în 2008!!! Tendința este confirmată și de analizele din industrie, care notează aceeași cotă de 47,5% pentru 2024 și subliniază accelerarea de la an la an.

Pe hartă, fruntașele rămân Austria, Suedia și Danemarca – fiecare cu peste trei pătrimi din consum acoperit din regenerabile – în timp ce Malta, Cehia, Luxemburg, Ungaria, Cipru și Slovacia sunt încă sub 25%. România s-a situat foarte aproape de media UE, în jur de 47,6% în 2024, potrivit agregărilor bazate pe datele Eurostat publicate în presa economică. Asta ca să mai lămurim puțin cât de înapoiați ne credem noi!

Contextul mai larg e la fel de important ca procentul pe 2024, dar trebuie analiza. În tot mixul energetic al UE, ponderea regenerabilelor a urcat la circa un sfert, iar obiectivul oficial pentru 2030 cere minimum 42,5% – cu ritm dublu de implementare față de ultimul deceniu. În electricitate, rapoartele independente arată aceeași direcție – mai mult soare și vânt, mai puțin cărbune și gaz – cu impact vizibil în scăderea emisiilor și a dependenței de importurile de combustibili fosili. Dar pentru a susține acest avans, investițiile în rețele trebuie să țină pasul – atât pentru racordarea noilor capacități, cât și pentru circulația energiei ieftine între regiuni. Aici, evaluările internaționale insistă că modernizarea și extinderea rețelelor devine critică în Europa, dar mai ales la noi, că este un capitol la care stăm extrem de prost.

Dacă ar fi să analizez cifra de 47,5% aș spune că nu e doar un reper frumos pe grafic, e pragul la care tranziția începe să se simtă în facturi și în stabilitatea sistemului. Dar fără rețele mai puternice și reguli de piață care să valorifice surplusul din zilele cu vânt și soare – curbează prețurile, reduce tăierile de producție și încurajează stocarea – riscăm să avem capacități verzi care așteaptă la coadă.

Pentru România, faptul că suntem lângă media UE e o veste bună – următorul pas e să transformăm această medie în avantaj competitiv regional prin proiecte de rețea, stocare și flexibilitate bine țintite.