Magic8 intră în România

HONOR aduce oficial în România seria Magic8 – modelele Magic8 Pro și Magic8 Lite sunt disponibile la o selecție de parteneri începând de astăzi, cu o campanie locală care ține până pe 31 ianuarie.

Până la finalul lunii, Magic8 Pro are o reducere de până la 200 de euro, iar pentru ambele modele se oferă HONOR Care+ Screen Protection – o reparație gratuită a ecranului și a capacului spate în 12 luni, pentru dispozitivele achiziționate în România și activate între 15 ianuarie și 31 martie 2026.

Magic8 Pro mizează pe platforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, ecran LTPO OLED de 6,71 inci la 120 Hz cu vârf HDR de 6.000 nits și baterie siliciu-carbon de 6.270 mAh cu încărcare 100W pe fir și 80W wireless – un pachet complet pentru gaming, multitasking și creație de conținut.

Are certificări IP68, IP69 și IP69K – rar întâlnite pe un flagship „normal”, nu doar pe telefoane rugged – și un ansamblu foto AiMAGE cu telefoto de 200 MP, principal de 50 MP și ultrawide de 50 MP. Merită notat că versiunea europeană comercializată și în România folosește acumulatorul de 6.270 mAh, în timp ce unele piețe primesc o variantă de 7.200 mAh.

Magic8 Lite vizează durabilitatea extremă în zona mid-range: are baterie siliciu-carbon de 7.500 mAh (până la trei zile de utilizare), încărcare 66W, ecran OLED de 6,79 inci la 120 Hz cu vârf HDR 6.000 nits și multiple certificări de rezistență – inclusiv SGS Triple Resistant Premium Performance și SGS 5-Star Comprehensive Reliability – plus IP68 și IP69K. Structura ranforsată și tehnologiile „Ultra-Bounce” și touch în ploaie/glove-friendly explică ratingul de cădere de până la 2,5 m, în timp ce Snapdragon 6 Gen 4 ține lucrurile fluide în utilizarea zilnică.

Câteva detalii comerciale utile pentru România: ofertele locale menționează explicit reducerea de până la 200 de euro la Magic8 Pro până pe 31 ianuarie, iar HONOR Care+ Screen Protection e valabil pentru terminalele cumpărate local și activate în rețea până pe 31 martie 2026 – acoperind o singură reparație gratuită a ecranului și a spatelui. Iar mesajul oficial al companiei rămâne consecvent – seria e construită pentru performanță și rezistență în scenarii reale, așa cum subliniază și Kerr Cheng, Country Manager HONOR România.

Mi se pare o lansare inteligent calibrată pentru piața locală: Magic8 Pro bifează toate „checkbox-urile” unui vârf de gamă din 2026 – procesor de top, ecran ultra-luminos, încărcare rapidă dublă și un pachet foto centrat pe telefoto de 200 MP – în timp ce IP69K pe un design mainstream chiar te face să uiți de grija stropilor sau a jeturilor puternice. Iar Magic8 Lite are o propunere rară în mid-range: autonomie de 2-3 zile realiste, o listă de certificări pe care o vezi de obicei la telefoane robuste și un ecran viu, luminos – exact ce caută utilizatorii care „rup” telefonul zilnic.

Dacă ar fi să fiu cârcotaș, aș urmări două aspecte în teste: procesarea foto agresivă semnalată de unele review-uri și diferența de baterie între variantele regionale ale Pro-ului – dar, per total, pachetul și prețul promoțional din ianuarie par foarte competitive.