Cafeluța IT – 19.01.26 – prețurile la memorii au crescut cu 440%, Porsche vinde mai bine electric

De la un update de Windows care blochează calculatoarele la un cluster AI de 1GW și la o analiză despre cum ar afecta dezvăluirea extratereștrilor Bitcoin-ul, iată cele mai interesante știri tech de azi.

Update-ul de securitate Windows 11 care a blocat calculatoarele: Microsoft a fost nevoit să lanseze o remediere de urgență după ce primul patch de securitate din 2026 a împiedicat unele dispozitive să se închidă și a blocat conectarea la distanță. Detalii

Elon Musk aduce online un monstru AI de 1GW: Compania xAI a lui Musk a pus în funcțiune cluster-ul de antrenare „Colossus 2”, o instalație masivă care consumă un gigawatt de energie pentru a alimenta viitoarele modele Grok. Detalii

Porsche a vândut mai multe mașini plug-in decât pe benzină în Europa: Pentru prima dată, modelele electrice și hibride plug-in ale Porsche au depășit vânzările de mașini cu motor termic pe continentul de origine al producătorului în 2025. Detalii

Dezvăluirea extratereștrilor ar putea provoca un boom al Bitcoin-ului: Un fost analist al Băncii Angliei avertizează că confirmarea existenței vieții extraterestre ar putea cauza o volatilitate extremă pe piețele financiare și o „căutare a aurului” în criptomonede. Detalii

Threads a depășit oficial X la popularitatea pe mobile: Rapoarte noi indică faptul că aplicația Threads a Meta este acum în mod clar mai populară decât X (fosta Twitter) în ceea ce privește utilizarea pe dispozitive mobile. Detalii

Prețurile memoriei DDR5 au explodat cu 440%: Date noi din Germania arată o creștere alarmantă a prețurilor pentru memoria DDR5 de la mijlocul lui 2025, iar DDR3 înregistrează și ea creșteri semnificative, presiune care se va simți la următorul upgrade. Detalii

40 de camioane electrice vor cursa între Houston și Dallas: O firmă de logistică din Los Angeles implementează o flotă de 40 de TIR-uri 100% electrice pe o rută comercială importantă din Texas, pentru a reduce poluarea. Detalii

Lotus Eletre devine cu 50% mai ieftin în Canada: Un SUV electric de performanță de lux, fabricat în China, va devenit dramatic mai accesibil pentru canadieni după o reducere a tarifelor de import. Detalii

Intel Core Ultra 9 290HX Plus se apropie de performanța desktop-urilor: Benchmark-uri care au apărut pentru noul procesor mobil flagship al Intel sugerează o performanță care rivalizează cu procesoarele desktop contemporane. Detalii

Korg lansează prima actualizare majoră a Kaoss Pad din ultimii 13 ani: Kaoss Pad V vine cu capacitatea de a recunoaște două degete simultan pentru a controla parametri sau efecte diferite, revitalizând un clasic al producției muzicale. Detalii

Vânzările Tesla Cybertruck s-au înjumătățit în 2025: După ce a fost cel mai vândut pickup electric din SUA în 2024, Cybertruck a înregistrat cea mai mare scădere procentuală a vânzărilor dintre toate EV-urile în anul următor. Detalii

Daunele aduse oceanelor aproape dublează costul schimbărilor climatice: Un raport Ars Technica subliniază o gaură de câteva trilioane de dolari în finanțarea climatică, cauzat de ignorarea economiei „albastre” a oceanelor. Detalii

Games Workshop introduce pentru prima dată modele feminine pentru Custodes: Jucătorii de Warhammer 40k vor putea, în sfârșit, să-și construiască unitățile de Custodes cu capete feminine, fără cască. Detalii

Un stat petrolier deschide un hub uriaș de încărcare rapidă pentru EV-uri: Emiratele Arabe Unite, deși cunoscute pentru petrol, semnalează că viitorul este electric cu un nou hub de 60 de stații de încărcare rapidă DC pe o autostradă importantă. Detalii

Lansarea Linux 6.19 va fi probabil amânată: Linus Torvalds a semnalat că versiunea finală a nucleului Linux 6.19 va avea nevoie probabil de încă o săptămână în plus de testare, din cauza vacanțelor și a unei valuri de cod trimis în ultimul moment. Detalii

Washington vrea verificarea vârstei pe site-urile pentru adulți: Statul Washington este ultimul care urmează exemplul Texasului, propunând o lege care să oblige verificarea vârstei cu buletinul pentru a accesa conținut pentru adulți online. Detalii

Un tracker de urină pentru toaleta ta: Withings U-Scan este un dispozitiv care se atașează de toaletă și analizează urina pentru a urmări markeri de nutriție și metabolisme, dar este oare util? Detalii

„Zootopia 2” devine cel mai mare film animat din istorie: Continuarea a depășit toate recordurile de box-office pentru filmele de animație, confirmând febra globală pentru acest sequel. Detalii

Dezastrul Grok al lui Musk era inevitabil: Un editorial de la The Verge analizează cum obsesia lui Elon Musk pentru anti-„wokeness” și graba de a concura cu OpenAI au condus la lansarea unui AI plin de probleme. Detalii