Micron isi extinde productia de memorii RAM

| Da drumul discutiei! Hardware Stiri

Micron și-a propus să cumpere o fabrică în Taiwan pentru a-și extinde capacitatea de producție. Powerchip Semiconductor Manufacturing ar urma să încaseze 1,8 miliarde de dolari pentru fabrica lor, iar Micron ar intra în posesia ei imediat în Q2.

Deși o vor prelua rapid, abia în a doua jumătate a lui 2027 vor putea culege roadele. Planul companiei este să crească treptat producția de DRAM, iar în paralel, Micron și Powerchip au anunțat o colaborare pe zona de post-procesare după fabricarea waferelor, adică etapele de ambalare și testare.

Achiziția unui fab existent, în locul unui proiect greenfield, sugerează o accelerare a extinderii prin reutilizarea infrastructurii deja instalate, însă detaliile tehnice cheie rămân deocamdată neclarificate public, precum generația de proces, planul exact pentru wafer de 300 mm, nivelul de retehnologizare și țintele de capacitate exprimate în wafer starts per month

