YouTube schimbă regulile la monetizare

YouTube a anunțat o modificare semnificativă a regulilor de monetizare, permițând acum creatorilor de conținut să câștige bani din videoclipuri care abordează „subiecte controversate”, atât timp cât acestea sunt prezentate într-o manieră non-grafică.

Această relaxare vizează teme sensibile precum avortul, suicidul, auto-vătămarea, abuzul domestic sau agresiunea sexuală asupra adulților, care până acum atrăgeau automat demonetizarea sau limitarea reclamelor.

Noua politică face o distincție clară între prezentarea explicită, șocantă, și discuțiile educaționale, jurnalistice sau dramatizările (fictive) care tratează aceste subiecte cu responsabilitate. De exemplu, un documentar care discută impactul psihologic al abuzului domestic fără a arăta scene violente explicite va fi acum eligibil pentru venituri complete din publicitate (icoana verde de monetizare). Anterior, simpla menționare a acestor teme declanșa adesea algoritmii de cenzură economică ai platformei, forțând creatorii să folosească un limbaj codat (precum „unalive” în loc de „suicide”) pentru a evita penalizările.​

Totuși, YouTube menține o linie roșie fermă: conținutul care implică abuzul asupra copiilor, traficul de minori sau tulburările de alimentație rămâne strict interzis pentru monetizare completă, indiferent de modul de prezentare. De asemenea, orice videoclip care intră în detalii grafice excesive sau care pare să promoveze aceste comportamente va continua să fie limitat.​

În opinia mea, această schimbare este o victorie rară a nuanței în fața algoritmului „orb”. YouTube recunoaște practic că a mers prea departe cu „sterilizarea” platformei, ajungând să pedepsească exact conținutul care putea oferi sprijin sau educație pe teme dificile. Este un pas necesar pentru a încuraja jurnalismul serios și storytelling-ul matur, nu doar divertismentul ușor și inofensiv. Rămâne de văzut însă dacă sistemele automate vor fi suficient de inteligente pentru a face corect diferența dintre o discuție terapeutică și una nocivă, fără a genera un nou val de frustrări printre creatori.

Schimbarea a intrat în vigoare începând de marți, 13 ianuarie 2026, și se aplică retroactiv, ceea ce înseamnă că videoclipurile vechi care respectă noile criterii ar putea începe să genereze venituri.​

Sursa