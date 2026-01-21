Magic8 Pro este de azi oficial în România

HONOR lansează în România modelul Magic8 Pro, disponibil la parteneri cu oferte valabile până pe 31 ianuarie – inclusiv o reducere de până la 200 de euro și pachetul HONOR Care+ Screen Protection pentru dispozitivele cumpărate local și activate în rețea până la 31 martie 2026, care acoperă o reparație gratuită a ecranului și a capacului spate în 12 luni.

Telefonul mizează pe platforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, baterie siliciu-carbon de 6.270 mAh cu încărcare 100W pe fir și 80W wireless, ecran LTPO OLED de 6,71 inci cu rată de refresh adaptivă 1–120 Hz și până la 6.000 nits în HDR. Carcasa este certificată IP68, IP69 și IP69K pentru rezistență sporită la praf și apă.

Sistemul foto AiMAGE include o cameră telefoto Ultra Night de 200 MP cu zoom optic 3,7x și OIS, o cameră principală de 50 MP și o ultra‑wide de 50 MP (122°), cu macro la 2,5 cm. Procesarea foto integrează „Magic Color” pentru ajustări de culoare asistate de AI, iar stabilizarea declarată atinge nivel CIPA 5.5.

Pe zona de software, MagicOS 10 aduce butonul fizic AI (AI Button) configurabil pentru acces rapid la funcții inteligente și sugestii pe ecran – ideea este să ajungi mai repede la instrumente precum căutare contextuală sau editare foto, fără meniuri complicate. Integrarea cu serviciile Google și recenziile internaționale notează o orientare puternică spre asistență AI și actualizări pe termen lung.

Privit pragmatic, diferențiatorul pentru publicul din România pare combinația dintre teleobiectivul de 200 MP, luminozitatea ridicată a ecranului și pachetul de protecție la lansare – un mix care contează într‑o utilizare zilnică variată, de la fotografie nocturnă la lizibilitate în soare și liniștea unei reparații acoperite dacă se întâmplă un accident. Într‑un segment premium aglomerat, astfel de detalii practice pot înclina balanța, mai ales când sunt dublate de certificări de rezistență peste media clasei.

HONOR Magic8 Pro este de acum disponibil pe piața din România prin toți partenerii oficiali, în culorile Sunrise Gold și Black(18), la prețul recomandat de 6.499 lei, pentru versiunea cu 12GB RAN și memorie de 512 GB.