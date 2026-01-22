Cafeluța IT – 22.01.26 – Volvo EX60 are 810 km autonomie, un grătar inteligent cu WiFi și altele

De la roboți umanoizi care construiesc excavatoare la un inel cosmic care provoacă fizicienii, azi avem o selecție plină de știri care schimbă regulile jocului. Apple lucrează la un o insignă AI, Ubisoft anulează remake-ul Prince of Persia, iar Volvo dezvăluie un SUV electric cu autonomie de peste 800 de km. Să începem!

Roboți umanoizi construiesc un excavator la 6 minute: Gigantul chinez Zoomlion folosește deja o armată de roboți pe linia de producție, susținând al treilea val de creștere al companiei. Detalii

Apple lucrează la o insignă AI de mărimea unui AirTag: Potrivit unor rapoarte, iPhone maker ar fi în fazele incipiente ale dezvoltării unui dispozitiv wearable AI, cu camere și microfoane, care ar putea ajunge pe piață până în 2027. Detalii

Ubisoft anulează remake-ul Prince of Persia: The Sands of Time: După ani de dezvoltare, proiectul a fost oficial abandonat ca parte a unei reorganizări majore care include șase jocuri anulate și închiderea unor studio-uri. Detalii

Un inel cosmic gigantic ar putea provoca fizica: Descoperit la 3.3 miliarde de ani-lumină diametru, acest inel ar putea contrazice principiul cosmologic, o presupunere fundamentală despre univers. Detalii

Volvo dezvăluie EX60, SUV-ul electric cu 810 km autonomie: Noul crossover promite încărcare ultra-rapidă (10% – 80% in 18 minute), arhitectură 800V și integrarea AI-ului Gemini de la Google. Detalii

Netflix va redenumi aplicația cu feed vertical TikTok-style: Platforma de streaming va integra mai profund scurtmetraje verticale și clipuri pentru a ține utilizatorii implicați mai mult timp. Detalii

Fondatorul Waymo atacă siguranța Tesla FSD: John Krafcik afirmă că abordarea bazată doar pe camere a lui Tesla este „miopă” și că sistemul ar pica un test de vedere DMV. Detalii

Meta extinde reclamele pe Threads la toți utilizatorii global: După ce a atins 400 de milioane de utilizatori activi lunar, platforma rivală lui X va monetiza pe toată scala. Detalii

Vaccinul mRNA împotriva cancerului arată protecție la 5 ani: Moderna și Merck raportează rezultate promițătoare la follow-up-ul pe termen lung pentru vaccinurile personalizate împotriva cancerului. Detalii

Elon Musk ar încerca să listeze SpaceX la bursă: Rapoartele indică faptul că Musk ar dori o ofertă publică inițială până în iulie pentru a strânge miliarde pentru centre de date AI în spațiu. Detalii

YouTube promite mai multe unelte AI, dar și combaterea „AI slop”: CEO-ul Neal Mohan anunță noi funcții pentru creatori, inclusiv generarea de deepfake-uri ale propriei înfățișări, dar și măsuri împotriva conținutului AI de calitate slabă. Detalii

Microsoft portează aplicația Xbox pe PC-uri Windows cu ARM: Această mutare deschide posibilitatea de a juca jocuri PC pe dispozitivele cu procesore ARM, inclusiv peste 85% din catalogul Game Pass. Detalii

Anthropic îi dă lui Claude o nouă „constituție”: Documentul de 57 de pagini definește valorile și comportamentul modelului AI, cu principii precum „fii util și cinstit” și „nu distruge umanitatea”. Detalii

Eolienele și solarul au depășit combustibilii fosili în Europa în 2025: Pentru prima dată, sursele regenerabile au generat mai multă electricitate în UE decât gazele și cărbunele, atingând un record de 30%. Detalii

Asigurări cu reducere de 50% pentru utilizatorii Tesla FSD: Compania Lemonade lansează „Asigurarea Auto Autonomă”, oferind reduceri masive șoferilor care folosesc Full Self-Driving. Detalii

Update-ul de Windows 11 strică Outlook și alte aplicații: Patch Tuesday-ul din ianuarie continuă să provoace haos, cauzând blocări în aplicații care interacționează cu servicii cloud. Detalii

Un grătar cu cărbuni inteligent de la Weber: Weber lansează primul său grătar cu cărbuni conectat la Wi-Fi, care poate regla automat temperatura pentru afumări peste noapte. Detalii

Spotify obține ordin judecătoresc împotriva Arhivei Anna: Serviciul de streaming a obținut în secret suspendarea domeniului .org al site-ului care oferea acces la datele sale. Detalii

Milioane de oameni expuși prin link-uri de conectare trimise prin SMS: Chiar și servicii cunoscute cu milioane de utilizatori expun date sensibile prin acest vector de atac. Detalii