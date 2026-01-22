Tot ce trebuie să știți despre: cel mai util gadget de luat în călătorii

Dată fiind natura ocupațiilor mele, de aici, de la blog, dar și de la jobul principal, ajung relativ des să călătoresc prin țară sau pe afară.

Prin urmare, mi-am construit un mic kit de supraviețuire pe care să îl am tot timpul cu mine, când sunt pe drum. În caz că mai sunt și alții ca mine, poate vă e de folos și vouă. 😛

În primul rând, îmi iau telefonul, că sunt pierdut fără el, dar bănuiesc că la fel faceți și voi. Adaug apoi o tabletă pentru a putea citi un e-book sau a urmări un film pe avion, laptopul pentru productivitate, un încărcător pentru toate trei, apoi hainele și produsele de igienă.

De-a lungul timpului am descoperit însă că un anume produs nu poate să îmi lipsească sub nicio formă, mai ales că evenimentele la care merg sunt business sau business casual: fierul de călcat. Și, pentru că nu îl pot lua pe cel mare, de acasă, am ajuns la un compromis și am ales unul vertical, cu abur. Oricât de bine aș împacheta cămășile sau pantalonii, indiferent dacă le pun în bagajul de cală sau în cel de mână, odată ajuns la destinație descopăr invariabil că sunt șifonate. Iar la o lansare de telefon, la un workshop cu furnizorii sau la o cină formală, nu poți merge așa.

Știu, hotelurile oferă de mult timp servicii de spălare și călcare, dar nu stau tot timpul acolo, ci mai aleg și apartamente închiriate prin platformele dedicate. Sau, pur și simplu, ajung prea târziu pentru a mai beneficia de ele. Unde mai pui că toate acestea costă, iar cazarea este uneori plătită deja de cei care m-au invitat și e dificil de explicat la recepție de ce vreau două facturi – una pentru cazare și alta pentru serviciile accesate.

În plus, dacă fac eu singur operațiunea rezolv și problema costurilor, pentru că dau banii o singură dată și mă folosesc de el de mai multe ori, fără costuri ascunse și neprevăzute. 🙂

Bine, bine, vei spune, dar ce fac eu dacă nu am delegații, ci doar concedii? Simplu, îl folosești și acolo, că sigur mergi cu partenerul sau partenera, cu copiii sau prietenii la o masă în oraș, la o piesă de teatru sau la un muzeu. Cum ar fi să mergi la Scala din Milano, la turul stadionului și la muzeul de pe Anfield Road sau la New York Café din Budapesta cu cămașa șifonată sau pantalonii plini de cute? Nu cred că vrei asta.

Pentru că vorba lungă este sărăcia omului, nu mai insist pe subiect. Dacă ai cel puțin o excursie pe an unde îți sunt necesare haine prezentabile, îți recomand un fier de călcat vertical cu abur și nu vei regreta!

Articol sustinut de eMAG