realme devine un sub-brand al Oppo

Realme și OPPO nu fuzionează în sensul clasic al termenului, dar relația dintre ele se schimbă vizibil. Deși în trecut au fost asociate în cadrul fostului grup BBK, astăzi vorbim despre entități operate separat. Totuși, pe 7 ianuarie, realme a anunțat că va funcționa ca sub-brand al OPPO, adică intră din nou sub umbrela operațională a companiei mai mari.

Contextul e important. BBK Electronics a fost, ani la rând, structura din spatele mai multor branduri cunoscute, precum OPPO, vivo, OnePlus și realme, plus sub-branduri precum iQOO. În practică, strategia era să acopere cât mai multe segmente de preț și piețe cu produse apropiate ca platformă, dar poziționate diferit prin design, software, marketing și canale de vânzare. În 2023, BBK a fost dizolvat, iar brandurile au continuat să opereze separat, fiecare cu propriile echipe, obiective și contabilitate, inclusiv din motive de conformitate și risc comercial pe anumite piețe.

Acum, prin trecerea realme în postura de sub-brand OPPO, se inversează parțial direcția și se revine la o coordonare mai strânsă. Iar asta înseamnă mai multă integrare în culise. În mod realist, utilizatorii pot vedea în timp o apropiere între Realme UI și ColorOS, o aliniere mai clară a strategiilor de update-uri, o folosire mai eficientă a platformelor și o coordonare mai bună pe lanțul de aprovizionare. Poate apărea și o repoziționare de portofoliu, ca să nu se canibalizeze prea mult între ele, adică OPPO să își păstreze zona mai premium, iar realme să rămână agresivă pe raport preț dotări, dar cu lansări mai bine sincronizate.