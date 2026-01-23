Mijia Smart Audio – ochelari smart de la Xiaomi

Xiaomi continuă să își extindă ecosistemul de produse inteligente disponibile în România, lansând recent, alături de telefoanele Redmi Note 15 și căștile Redmi Buds 6 Lite, o nouă generație de ochelari audio sub brandul Mijia.

Aceștia propun o alternativă interesantă la căștile tradiționale, integrând difuzoare și microfoane direct în ramele ochelarilor, un concept care îmbină utilul cu plăcutul pentru cei care poartă oricum ochelari de vedere sau de soare. Disponibili în trei variante de design – Titanium, Pilot-Style și Browline – noii ochelari se remarcă prin greutatea redusă, modelul Titanium cântărind doar 27,6 grame, ceea ce îi face extrem de confortabili pentru purtarea îndelungată, fără a pune presiune pe urechi sau nas.​​

Din punct de vedere tehnic, ochelarii folosesc tehnologia open-ear, care îți permite să asculți muzică sau să preiei apeluri rămânând în același timp conectat la sunetele din mediul înconjurător, o funcție ideală pentru pietoni sau șoferi. Totuși, testele internaționale sugerează că, deși există un mod de confidențialitate menit să reducă scurgerile de sunet, la volume ridicate persoanele din imediata apropiere pot auzi totuși ce asculți, iar lipsa basului profund este un compromis inerent acestui format comparativ cu căștile in-ear clasice. Un mare plus este însă autonomia, bateria dublă de 114 mAh oferind până la 13 ore de redare continuă, o valoare impresionantă care depășește multe produse concurente, iar încărcarea rapidă asigură 4 ore de utilizare după doar 10 minute de alimentare.​​

Controlul se face intuitiv prin zone tactile de pe brațele ochelarilor, iar aplicația dedicată permite funcții avansate precum conectarea simultană la două dispozitive sau chiar înregistrarea conversațiilor, un aspect util pentru notițe vocale rapide.

Personal, cred că vom vedea tot mai multe astfel de gadgeturi lansate în perioada următoare, pe măsură ce tehnologia permite miniaturizarea componentelor și integrarea lor tot mai discretă în accesoriile de zi cu zi.

Ochelarii sunt deja disponibili în magazinele locale la prețuri ce pornesc de la 999 lei, cu diverse oferte de lansare, reprezentând un pas firesc spre un viitor în care tehnologia devine invizibilă.

Pentru cei interesați de tehnologie, aici aveți un review pentru un produs oarecum similar. ​