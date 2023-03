Cand incepe Casa Verde Fotovoltaice 2023

Incep sa apara tot mai multe zvonuri si despre Casa Verde Fotovoltaice, un program care in 2022 n-a mai avut loc, fiind un an in care s-au aprobat toate cererile din 2021 – inclusiv a mea.

Si da, am fost acceptat in program, am sistemul instalat dar inca astept dupa contractul de prosumator de la Hidroelectrica, insa despre asta intr-un articol viitor.

Pana atunci, se pare ca pentru 2023 au fost alocate fonduri pentru 80.000 de case si ca sistemul va fi un pic diferit: persoanele fizice vor putea aplica direct la AFM selectand un instalator avizat in program.

Suma finantata e aceeasi: 20.000 lei pentru un sistem de minim 3 kW. Ceva mai multe informatii puteti citi intr-un articol pe Digi, insa ramane de vazut pe final de martie, inceput de aprilie, ce ni se pregateste.

Eu imi propun sa mai aplic o data, deci posibil sa va tin la curent.