Cand tehnologia ajuta mai mult decat crezi

Youtube s-a umplut de vloggeri penibili, iar informatia cu adevarat buna de acolo este din ce in ce mai rara. Exista, dar este mai rara. In Romania mai greu sa gasesti continut de calitate, aproape este inexistent. Pana cand am aflat de Justitiarul de Berceni.

Acest canal de Youtube este fantastic. L-am descoperit recent si stau cu orele sa ma uit la ce face echipa asta. In caz ca nu ati auzit de Justitiarul de Berceni, este un baiat care si-a format o echipa prin care si-a propus sa prinda pradatorii din mediul online, fie ei fete sau baieti.

Pradatori, adica oameni trecuti de 18 ani, care incearca sa convinga minori sa intretina relatii sexuale. Majoritatea sunt barbati in varsta care racoleaza minore de 13-14 ani pe internet si ulterior le invita in oras sau la ei acasa. Sunt si cazuri in care sunt agresati baieti minori de catre alti barbati in varsta, deci nu doar fetele pot fi victime.

Acest Justitiar de Berceni face un lucru nobil. Se duce el la intalnire alturi de echipa sa. Fie vorbeste cu acesti pradatori de pe un cont fals, fie victimele vin la el si cer ajutorul. La final, cand pradatorul a reusit sa „convinga” victima sa se vada cu el, la intalnire apare Justitiarul si cheama politia.

Totul este live pe Facebook si pe Youtube, iar episoadele editate sunt pe Youtube. Multe fete sunt cenzurate, conversatiile sunt atat text cat si audio si sunt absolut inspaimantatoare.

Politia nu isi face tot timpul meseria. Legile din Romania sunt proaste sau nu exista in cazul pradatorilor care face grooming.

Child grooming is befriending and establishing an emotional connection with a minor,[1][2] and sometimes the child’s family, to lower the child’s inhibitions with the objective of sexual abuse.[3][4] Child grooming is also regularly used to lure minors into various illicit businesses such as child trafficking, child prostitution, cybersex trafficking,[5] or the production of child pornography.[6][7][8]

In romana nu avem un termen pentru asta si nici statul nu ofera o lege in privitan asta. In SUA exista. Si multi pradatori fac asta.

Va recomand sa urmariti cateva cazuri, o sa ramaneti socati mai ales daca aveti acasa un copil. Eu inca nu am, dar cand vad astfel de clipuri ma gandesc de doua ori daca sa fac sau nu un copil.

Sa va dau sfaturi despre cum sa aveti grija de un copil in mediul online…cred ca stiti si voi, mai ales daca sunteti cititori fideli.