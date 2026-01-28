Casa Verde 2026 va fi oprită. Prioritate au proiectele prin PNRR

Ministrul Mediului a spus clar că, în lipsa bugetului aprobat la Administrația Fondului pentru Mediu, cel mai probabil anul acesta nu va exista o nouă rundă a programului Casa Verde Fotovoltaice.

Banii disponibili vor fi direcționați spre finalizarea proiectelor începute din fonduri europene prin PNRR – centre de aport voluntar, fabrici de reciclare și alte investiții care reduc emisiile. Declarația a fost făcută public marți seara, cu precizarea că decizia finală se va lua după stabilirea bugetului AFM.

Aceeași concluzie a fost reluată de mai multe surse: ministrul a explicat că sunt două tipuri de bani la AFM – din taxe și din certificate verzi – iar anul 2026 ar putea impune redirecționarea lor către proiectele europene deja pornite, pentru a nu pierde finanțări și a le duce la capăt. În paralel, AFM a transmis că bugetul pe 2026 este încă în elaborare și nu poate anunța noi sesiuni de finanțare, ceea ce face improbabilă o lansare înainte de vară chiar dacă ar apărea fonduri.

Personal înțeleg decizia de a prioritiza proiectele din PNRR anul acesta – este mai bine să nu se piardă bani europeni deja alocați și să fie închis ceea ce este în lucru. Totuși, Casa Verde a fost un succes real pentru oameni și pentru tranziția la energie curată, iar varianta care include baterii ar aduce un ajutor concret sistemului de distribuție, pentru a nu fi suprasolicitat la orele de vârf.

Există deja investiții pe linia stocării finanțate prin PNRR – capacități noi în baterii care ajută la echilibrarea rețelei – semn că direcția tehnică este corectă și la nivel național. Despre experienț mea cu acest proiect am scris aici. În plus, seria noastr dedicată programului Casa Verde, poate fi accesată la noi pe site.

Sursa