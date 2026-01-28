Google AI Plus disponibil în România de la 26,99 lei pe lună

Google aduce în România abonamentul AI Plus la 26,99 lei pe lună – un pachet care îmbină acces extins la modelul Gemini 3 Pro cu instrumente pentru creare video și două sute de GB de stocare în cloud.

Există și o ofertă de lansare pentru primele șase luni, la 13,99 lei pe lună. Planul este disponibil în mai multe țări și include folosirea directă a tehnologiei de inteligență artificială în aplicațiile Google pe care le folosești zilnic.

Abonamentul AI Plus oferă acces îmbunătățit la Gemini 3 Pro pentru cereri mai complexe, funcția de cercetare aprofundată, generare de imagini și instrumente de filmare cu inteligență artificială. În pachet intră și Flow – un instrument pentru realizarea de clipuri – și Whisk – un laborator vizual pentru idei rapide. Vei primi două sute de credite lunare pentru aceste unelte, iar stocarea totală în Google Photos, Drive și GMail ajunge la două sute de GB.

Planul Google este să se extindă la nivel global și este gândit ca o opțiune accesibilă pentru cei care vor mai mult decât nivelul gratuit, fără să urce la nivelul „Pro”. Lansarea în noi piețe și integrarea cu familia de produse Google au fost confirmate public, cu precizarea că prețul variază în funcție de țară și că unele funcții – cum ar fi anumite opțiuni de căutare avansată – sunt disponibile doar în Statele Unite.

Pentru comparație, planul superior – AI Pro – costă, de regulă, mai mult și ridică limitele de folosire, aduce 2 TB de stocare și extinde accesul la instrumentele de creare video și la integrarea directă cu aplicațiile Google pentru redactare și organizare. În ianuarie au existat și reduceri temporare pentru planurile anuale la unele niveluri, semn că Google împinge puternic adopția acestor pachete.

Din ce am văzut până acum, AI Plus pare o cale simplă de a testa serios capabilitățile Gemini fără costurile și limitele ridicate ale planurilor de top. Pentru utilizare personală sau într-o familie care împarte stocarea, raportul între preț, stocare și acces la instrumente video este convingător.

Recomand să verificași înainte de abonare ce funcții sunt disponibile în limba și regiunea noastră – mai ales când vine vorba de unele opțiuni din Search sau de instrumente experimentale – și să profitați de perioadele promoționale atunci când apar.

Per ansamblu, Google vrea să domine și piața AI, mai ales că au investit mult în acest domeniu recent și au tot felul de lansări de acest tip.

Voi ce părere aveți – vă veți abona la serviciile lor de AI?