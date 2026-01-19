ChatGPT va începe să afișeze reclame

Inteligența artificială necesită investiții colosale, însă industria nu a găsit încă o modalitate de monetizare care să asigure profitabilitatea pe termen lung. Numărul abonaților la pachetele cu plată rămâne scăzut în raport cu numărul total al utilizatorilor, iar multe dintre companiile din acest domeniu operează momentan în pierdere. Cea mai la îndemână soluție și cu rezultate pe foarte rapide este afișarea de reclame, iar primul chatbot AI care ar urma să le includă este ChatGPT. Anunțul a fost făcut în urmă cu câteva zile de către Sam Altman, CEO-ul OpenAI.

Reclamele vor fi afișate doar pentru utilizatorii planurilor free și Go, sub răspunsurile chatbot-ului AI, vor fi relevante în context, însă nu vor influența în niciun fel conversația, fiind similare cu cele afișate pe rețelele de socializare. De asemenea, reclamele vor fi excluse din conversațiile legate de sănătate și politică, iar advertiserii nu vor avea control asupra răspunsurilor. Cel mai probabil, ChatGPT nu va fi singurul asistent AI care va include reclame. Chiar dacă Microsoft, Gemini și xAI nu au anunțat încă nimic oficial în acest sens, este foarte probabil ca până la sfârșitul anului toate serviciile de inteligență artificială gratuite să afișeze reclame.

Via Techspot