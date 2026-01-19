Criza de memorii RAM ar putea fi agravată de noi taxe vamale introduse de Statele Unite

Administrația Trump este deranjată de faptul că producătorii de memorii RAM nu au depus suficiente eforturi pentru a-și reloca fabricile în SUA, iar acum amenință cu taxe vamale de până la 100% pentru memoriile fabricate în afara țării. Această politică urmărește să amelioreze criza de procesoare, acceleratoare grafice și memorii RAM, să creeze noi locuri de muncă în SUA și să crească economia națională, însă, dacă producătorii nu se vor conforma (și sunt șanse mari să n-o facă), atunci criza are toate șansele să devină mult mai severă – nu doar pentru corporații și data centere, ci și pentru consumatorii de rând, care deja plătesc prețuri exorbitante pentru memoriile RAM.

Până în prezent, administrația prezidențială a Statelor Unite nu a vizat în mod specific producătorii de memorii RAM, ci întreaga industrie a semiconductorilor, însă, recent, în cadrul inaugurării unei fabrici Micron din statul New York, Howard Lutnick, secretarul US Commerce, a declarat că producătorii de memorii RAM nu au decât două opțiuni: să fabrice în SUA sau să plătească tarife vamale de 100% pentru toate mărfurile pe care le importă. Micron, SK Hynix și Samsung realizează investiții semnificative pentru a face pe plac administrației Trump, însă, momentan, pentru a satisface cererea extrem de mare venită din partea data centerelor din Statele Unite, aproape toate memoriile provin din importuri.

O eventuală majorare a tarifelor vamale pentru RAM la 100% ar fi catastrofală nu doar pentru companiile și consumatorii din Statele Unite, ci pentru întreaga lume, forțând producătorii să crească prețurile pentru toți clienții în vederea amortizării costurilor mult mai mari.

Via Tweaktown