ASUS renunță la smartphone-uri

Divizia de smartphone-uri a producătorului taiwanez nu s-a făcut niciodată remarcată pe scena globală, având volume extrem de mici și un număr limitat de modele în raport cu marii jucători din industrie. În consecință, compania va sista investițiile în cercetare și dezvoltare pentru acest segment de produse și va reloca resursele spre inteligența artificială, a declarat Jonney Shih, chairman ASUS, în cadrul unui eveniment organizat în Taipei.

Nu știm cu certitudine dacă decizia este una definitivă, însă, pentru moment, ASUS nu va mai introduce noi modele ZenFone și ROG. ASUS a intrat pe piața smartphone-urilor în 2016, într-o perioadă de creștere accelerată a industriei, însă ulterior, când piața a început să stagneze și să devină tot mai competitivă, producătorul taiwanez nu a mai avut prea mult de câștigat din terminalele mobile. Marii producători i-au mâncat rapid din cota de piață, iar smartphone-urile ASUS au intrat în obscuritate – similar cu ceea ce s-a întâmplat cu cele Xperia de la Sony.

Prin urmare, decizia este una cât se poate de logică din punct de vedere financiar. Smartphone-urile nu au adus niciodată încasări semnificative pentru producătorul taiwanez, în timp ce serverele și divizia de inteligență artificială sunt în continuă creștere și ar putea reprezenta până la 15% din încasările companiei până la sfârșitul anului, așadar relocarea completă a resurselor este justificată.

Via Tweaktown