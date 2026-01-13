Nu mai vorbim doar de un chatbot, ci de un agent care îți face treaba: OpenAI a integrat capabilitățile Operator și Deep Research într-un “ChatGPT agent” care combină raționarea cu acțiunea pe un computer virtual propriu, navighează site‑uri, rulează cod, umple formulare și îți livrează fișiere editabile, de la foi de calcul la slide‑uri.

În practică, asta înseamnă că îi poți cere să îți scaneze calendarul, să sintetizeze știri pentru briefing‑uri, să compare competitori și să‑ți construiască un deck, iar el își alege singur instrumentele (browser, terminal, conectoare către date) pentru a închide cap‑coadă sarcina. Accesul pornește pentru utilizatorii Pro, Plus și Team, urmând Enterprise și Edu; Pro are un plafon generos de mesaje, iar ceilalți primesc un pachet de utilizare extins pe credite – indicii clare că OpenAI vrea adopție masivă, dar cu frâne de siguranță. Siguranța nu e un detaliu de PR, ci o gardă reală: agentul cere permisiune înainte de acțiuni “consecvente”, evită tranzacții financiare sau sfaturi legale și îți permite să preiei controlul sau să oprești execuția oricând—exact ce vrei când lași un AI să “facă lucruri” în numele tău.

Pe mine mă interesează mai mult semnificația decât demo‑urile: această trecere la agenți marchează punctul în care ChatGPT devine un instrument de lucru, nu doar unul de conversație. Industria se aliniază rapid—Microsoft, Salesforce și Oracle împing aceeași direcție, dar OpenAI pare să fi livrat prima iterație coerentă într‑un singur sistem. Iar dacă te uiți la roadmap‑ul pe 2026, mesajul e consistent: transformarea în “super‑asistent personal” care îți urmărește obiectivele, îți păstrează contextul și te ajută proactiv să avansezi—pe românește, mai puțin tab juggling, mai multă treabă rezolvată. Nu neg riscurile: agentul poate greși, iar presiunea de a integra conturi și aplicații cere disciplină de confidențialitate; însă, ca utilizator, prefer să am un AI care îmi cere voie și îmi arată ce face pe “computerul” lui, decât unul care răspunde frumos și atât. Din punctul meu de vedere, asta e linia de demarcație între AI‑ul care scrie texte și AI‑ul care îți dă, efectiv, timp înapoi.

