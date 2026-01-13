Detaliile din culise îmi întăresc impresia că Washington vrea AI la scară și vrea asta acum. Și, cel mai important este faptul că vor asta prin investiții în parteneri locali.

Pentagonul a deschis în paralel robinetul cu contracte de până la 200 milioane de dolari pentru cei trei modele de AI, plus xAI, ca să construiască fluxuri pentru misiuni critice. Nu e doar pilot, e transpunere pe scară largă a acestuia.

De asemenea, în administrația publică, GSA a împins agresiv adopția prin oferte aproape simbolice: ChatGPT Enterprise pentru agenții guvernamentale la 1 dolar pe an, respectiv “Gemini for Government” la 47 de cenți per agenție până în 2026. Asta nu arată decât un apetit de cotă de piață și lock-in pe termen lung. Sau, pe limbaj comun – momirea agențiilor acum, pentru a rămâne captive în ecosistem pe viitor.

Îmi place realismul documentului politic care însoțește aceste mișcări: administrația vrea ritm, vrea export de AI către aliați și cere, cel puțin pe hârtie, “adevăr, acuratețe, transparență” și toleranță zero la bias. 🙂 În același timp, GSA spune că nu “alege câștigători”, doar deschide un culoar rapid pentru instrumente considerate suficient de sigure. E o normalizare a AI în administrație, dar cu note clare de realpolitik.

Partea mai delicată, din punctul meu de vedere, vine abia acum: dacă pui AI generativ în fluxurile statului, trebuie să reziști testelor de securitate, de audit și contestărilor pe bias, în timp ce navighezi un peisaj de reglementare volatil. Faptul că modelele au fost evaluate pe performanță și securitate e un început, însă presiunea politică asupra “biasului” poate mușca din calitatea deciziilor automate. Și, desigur, când oferi 1 dolar sau 47 de cenți, compensezi ulterior prin dependența instituțiilor de sistemul tău. E un pariu de ambele părți, dar poate fi la fel de riscant pentru amândoi!