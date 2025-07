Nothing Phone (3) – prețuri și specificații complete

Nothing a lansat Phone (3), primul său flagship autentic, cu accent pe performanță, design modular și funcții AI. Este o evoluție clară față de Phone (2), despre care am scris recent aici.

Telefonul vine cu Snapdragon 8s Gen 4, ecran AMOLED de 6,67″ (1.5K, 4500 niți HDR), rată de refresh adaptivă 30–120Hz și touch sampling de 1000Hz. Are baterie de 5150 mAh (silicon-carbon), încărcare rapidă 65W și wireless 15W. Rulează Android 15 cu Nothing OS 3.5, cu 5 ani de actualizări majore și 7 ani de securitate.

Camera principală are senzor de 1/1.3”, zoom optic, filmare 4K 60fps pe toate lentilele și presetări foto dezvoltate cu fotografi profesioniști. Glyph Matrix este un ecran micro-LED pe spate pentru notificări și comenzi rapide. Flip to Record activează automat transcrierea conversațiilor. Există și un SDK public pentru dezvoltatori.

Nothing OS 3.5 aduce funcții AI precum Essential Search, Essential Space și Flip to Record. Interfața este simplificată, cu temă monocromă și widgeturi extinse. Display-ul are margini uniforme de 1,87 mm și acoperă 92,89% din față.

Specificații tehnice:

Snapdragon 8s Gen 4 (4nm)

12/16 GB RAM, 256/512 GB stocare

Ecran AMOLED 6,67″, 1.5K, 4500 niți HDR

Cameră principală 1/1.3”, 4K 60fps, zoom optic

Baterie 5150 mAh, 65W cablu, 15W wireless

Android 15 + Nothing OS 3.5

IP68, margini 1,87 mm, Glyph Matrix

Preț și disponibilitate în România

Phone (3) va fi disponibil în culorile negru și alb, în următoarele modele:

12 GB RAM + 256 GB stocare – £799 / $799 / €799 / 4.249 RON

16 GB RAM + 512 GB stocare – £899 / $899 / €899 / 4.749 RON

Începând cu 4 iulie 2025, precomenzile vor fi disponibile global pe nothing.tech și local pe eMAG, partener autorizat. Vânzările deschise vor debuta pe 15 iulie 2025.