Orange ofera tarife de roaming mai bune in afara UE

Orange anunta tarifele de roaming in afara Uniunii Europene pentru tari precum Turcia, Serbia, Marea Britanie, Elvetia, EAU, Moldova si alte 18 tari. Este o oferta noua menita sa atraga noi clienti.

Astfel, se aplica o reducere ed 25% la tarifele pentru internet mobil in roaming in afara SEE, iar la prima sesiune de internet se activeaza automat un pachet de 2GB valabil 24 de ore, la un pret de 3 euro.

La primul apel sau SMS, utilizatorii primesc automat 20 de minute sau SMS-uri, incepand de la 2 euro.

Pentru calatoriile mai lungi exista o optiune valabila 15 zile de la 20 de euro, care ofera 20GB de internet si 30 de min sau SMS-uri incluse. Noua ofertă este valabilă în „zona 0”, care cuprinde destinații populare precum: Turcia, Marea Britanie, SUA, Elveția, Emiratele Arabe Unite, Republica Moldova, Serbia și alte 18 țări.

