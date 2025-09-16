Procesorul lui iPhone 17 Pro aduce performanțe single core peste AMD Ryzen 9 9950X

Apple are în continuare cele mai rapide SoC-uri de smartphone, situându-se constant peste soluțiile rivalilor Qualcomm și MediaTek. Și mai impresionant, de câteva generații, SoC-urile Apple Sillicon se iau la trântă chiar și cu procesoarele desktop high-end, iar acum, odată cu debutul A19 Pro de pe iPhone 17 Pro, Apple a reușit performanța să depășească inclusiv vârful de gamă al AMD – Ryzen 9 9950X. E drept, doar în single-thread, însă, chiar și așa, saltul de performanță este unul semnificativ.

A19 Pro obține 3895 puncte în Geekbench 6 single-thread, cu 11% și 36% mai mult decât predecesorul A18 Pro, respectiv Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Este mai rapid inclusiv decât Apple M4, proiectat pentru MacBook-uri și iPad-uri, iar față de AMD Ryzen 9950X are un avans de 11.8%. În ceea ce performanțele multi-thread, în mod evident, A19 Pro nu aduce performanțe comparabile cu procesoarele desktop, însă obține 9746 puncte în Geekbench 6 multi-thread, cu 12% mai mult față de SoC-ul A18 Pro, prezent pe iPhone 16 Pro.

Această performanță deosebită este posibilă datorită îmbunătățirilor arhitecturale și a migrării la ultimul proces de fabricație TSMC N3M. Apple nu se laudă cu aceste detalii, însă noul SoC aduce două nuclee de performanță tactate la 4.26 Ghz, o creștere semnificativă a lățimii de bandă între procesor și memoria RAM, respectiv patru nuclee de eficiență prevăzute cu cache cu 50% mai mare față de A18 Pro. În plus, SoC-ul integrează un GPU extrem de performant, cu până la 37% mai puternic decât cel de pe A18 Pro, care obține 45657 puncte în Geekbench 6, fiind comparabil cu GPU-ul integrat AMD Radeon 890M.

Via Tom’s Hardware