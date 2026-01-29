Hidroelectrica are din nou probleme pe partea IT

Românul o fi el frate cu codrul, dar cu softul pare a fi mare inamic. 🙂

Hidroelectrica le-a transmis clienților că pot apărea „temporar dificultăți” în accesarea aplicației iHidro, motivul invocat fiind „numărul foarte mare de utilizatori”, iar compania spune că echipele lucrează la remediere. Anunțul vine fix după ce Hidroelectrica tocmai își lăudase un „proiect strategic” derulat între 1 și 20 ianuarie 2026, cu implementarea unui nou sistem informatic și migrarea bazelor de date, menit să ducă la facturare mai rapidă, transparență mai bună la solduri și plăți și funcționalități digitale îmbunătățite. Am scris și noi aici despre subiect, nu mai reiau.

Ca să fie tabloul complet, în aceeași perioadă compania a anunțat și că transmiterea facturilor poate avea întârzieri, iar soldul din iHidro se poate modifica pe măsură ce sunt emise facturile, chiar dacă documentul nu a ajuns încă pe e-mail sau prin poștă. Și, cum calendarul are și el simțul umorului, între 20 și 26 ianuarie este perioada în care mulți clienți trebuie să trimită indexul, inclusiv prin aplicație. Cu alte cuvinte: exact când ai nevoie cel mai mult de aplicație (index și facturi), aplicația îți spune politicos „mai încearcă o dată”.

Partea „ironiei de context” e că nu e prima dată când zona asta digitală scoate fum. Am mai scris pe tema asta destule articole, dar mi se pare incredibil cum numai cu câteva zile în urmă anunțau triumfal reluarea procedurilor de facturare. 🙂

OK, veți zice – pe bună dreptate – că nu e „sfârșitul lumii” să pice o aplicație când faci migrare de date, pentru că asta se întâmplă și la case mai mari. Dar, când vorbim de o companie cu peste un milion de clienți care folosesc aplicația tocmai ca să plătească facturi și să trimită indexul, „am avut prea mulți utilizatori” sună ca și cum ai deschide un supermarket nou și ai pune afiș pe ușă: „închis, că a venit lume”.

Dacă Hidroelectrica vrea să iasă din cercul acesta de promisiune digitală – pauză – scuze – promisiune, cred că are nevoie de două lucruri simple: comunicare mai clară (intervale, alternative, ce funcționează și ce nu) și capacitate reală de a absorbi vârfurile (mai ales în zilele de index și de emitere facturi). Până atunci, „proiect strategic” rămâne, în practică, „strategie: pentru un nou început permanent”.

