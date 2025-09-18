Utilizatorii de iPhone sunt extrem de deranjați de iOS 26 și de noua interfață Liquid Glass

Deși reviewerii par să aprecieze foarte mult iOS 26 și noul limbaj de design Liquid Glass, utilizatorii nu sunt de aceeași părere, iar unii dintre ei chiar detestă schimbările din ultima versiune a sistemului de operare. În principal, aceștia se declară nemulțumiți de lizibilitatea redusă, cauzată de interfața exagerat de transparentă, de tranzițiile obositoare și de cele mai multe ori inutile, dar și de degradarea sesizabilă a performanței după aplicarea actualizării. Aceste critici au apărut încă de la primele versiuni beta ale iOS 26, iar în ciuda faptului că Apple a îmbunătățit contrastul și lizibilitatea, foarte mulți utilizatori de iPhone nu văd rostul acestor schimbări și declară că preferă vechea interfață din iOS 18.

Totodată, aceștia sunt de părere că Apple ar fi trebuit să includă o opțiune pentru dezactivarea completă a efectelor Liquid Glass, însă, la momentul actual, sistemul de operare oferă doar posibilitatea reducerii transparenței, prin intermediul opțiunilor de accesibilitate, nu și eliminarea completă a acesteia. În ceea ce privește degradarea performanței, există nemulțumiri pe mai toate generațiile de iPhone-uri, inclusiv pe modelele de anul trecut. Efectele de transparență, dar și cele aplicate iconițelor de pe ecranul principal folosesc tehnici avansate la nivel de randare grafică, iar asta generează o utilizare exagerată a resurselor, ducând la performanță redusă și la o descărcare mult mai rapidă a bateriei. Conform datelor furnizate de utilizatori, degradarea performanței se simte cel mai mult pe modelele din seriile iPhone 13 și 14, acestea manifestând foarte des întârzieri și reduceri drastice ale framerate-ului în utilizare obișnuită, în timp ce pe iPhone 11, noua interfață încetinește atât de mult dispozitivele încât acestea devin aproape inutilizabile.

Via Wccftech