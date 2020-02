Warcraft 3 Reforged a fost umilit de jucatori

Desi am fi fost pe punctul de a zice ca Blizzard si-a revenit dupa Diablo Immortal, prezentand gamerilor din lumea intreaga Diablo IV, Warcraft 3 Reforged a reusit sa aduca gamerii la un nivel de dispret chiar mai mare decat a fost cazul lui Call of Duty Infinite Warfare.

Warcraft 3 Reforged a fost anuntat in 2018 si ar fi trebuit sa fie o versiune actualizata a indragitului Warcraft 3 Reign of Chaos si al expansionului The Frozen Throne. Probabil a curs cu precomenzi pentru Reforged, dar dupa ce acestia au reusit sa puna mana pe joc si sa-l incerce, au constatat ca in afara de o cosmetizare la nivelul graficii, jocul a ramas identic. Ba chiar mai mult, versiunea Reforged contine bug-uri pe care versiunea originala nu le-a avut.

Probabil cea mai mare si enervanta miscare gresita pe care au facut-o cu versiunea Reforged este relatia cu modderii. Desi Dota nu m-a prins, au fost alte nenumarate harti cu povesti si campanii care mi-au facut placere sa le joc. Practic, orice mod, poveste, campanie creezi in Reforged, Blizzard automat detine drepturile in locul tau. Acum imaginati-va ca ati fi creat un mod revolutionar precum Dota si ati fi avut ocazia sa lucrati cu niste developeri sa dezvoltati propriul joc de la ideile respective. Iar Blizzard vine si va arata License Agreement-ul, documentul ala pe care nu-l citeste nimeni cand instaleaza un software. Cam cum v-ati simti?