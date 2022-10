FBI a concluzionat ca Huawei a putut bruia sistemul nuclear al SUA

Stirea asta a trecut pe langa noi zilele astea pentru ca nu am avut timp. Dar in caz ca nu ati aflat deja, FBI a concluzionat ca echipamentele Huawei puteau bruia comunicatiile armatei SUA, inclusiv sistemul nuclear.

Conform unui articol publicat de CNN dupa ce autoritatile au investigat problema legata de echipamentele Huawei, aflam ca FBI a concluzionat faptul ca echipamentele chinezilor aveau capabilitatea de a afecta sistemul de lansare al rachetelor nucleare americane.

Echipamentele lor puteau bruia sistemele de telecomunicatii militare daca acestea se aflau in zonele in care exista echipament Huawei. Mai mult de atat, chinezii ar fi  vrut sa construiasca un centru de comanda in Washington DC, intr-o zona foarte inalta, pe banii lor si cu materialele lor. Acestia ar fi cerut ca echipamentele folosite in constructie si materialele sa fie livrate in containere cu valoare diplomatica, lucru care ar fi insemnat ca nu puteau fi verificate de autoritatile americane. Cererea a fost respinsa imediat.

Bun, si acum mai tineti minte cand americanii ne spuneau sa nu mai folosim echipamente Huawei? Si au insistat ca toate tarile sa renunte la echipamentele lor? Acum avem si motivul oficial pentru asta, ca toti asteptau ceva clar, nu doar zvonuri.

Din pacate americanii nu pot afla daca au fost trimise date catre China sau daca au avut loc interceptari. Dar simplul fapt ca acest lucru este posibil…este suficient.

Evident, Huawei neaga tot, la fel si China. Sursa o gasiti AICI.