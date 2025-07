Cat GAZ consuma o casa eficienta energetic? (aproape pasiva / nZEB)

Am tot discutat despre fotovoltaice in nenumarate randuri, si voi mai discuta, pentru ca sunt deja 2 ani de zile de cand sunt prosumator si 1 an de cand am instalat sistemul fotovoltaic pe Nord-Est, asa ca putem trage niste concluzii noi. Insa pana atunci haideti sa vedem cat gaz consuma o casa eficienta energetic, dupa mai bine de trei ani cand ne-am mutat in ea.

Varianta video

Context: despre ce casa e vorba

Casa este una pe structura metalica, stiu ca am spus ca voi povesti despre constructia ei insa cum timpul e limitat n-am apucat sa fac asta. Chiar si asa, va spun pe scurt ce izolatii am ca sa va faceti o idee, si ce suprafata utila incalzesc.

Casa e izolata cu 25 cm polistiren grafitat pe pereti, 15 cm polistiren in pondea, 15 cm polistiren pe fundatie si 30 cm polistiren pe planseul podului. Podul in sine fiind unul rece, neincalzit. La fel si garajul care, chiar si asa „rece” cum e, n-a vazut temperaturi de sub 6 grade iarna in el. Asta probabil si pentru ca am doua tevi intre camera tehnica si garaj, plus alipirea de casa, si o parte din caldura se transfera de acolo in garaj. Plus izolarea buna a garajului.

Coeficientii de transfer termic pentru pereti, ferestre (tripan) si planseul peste pod sunt de casa pasiva. Cei pentru podea se apropie dar nu sunt acolo. Etanseitatea zic eu ca e buna, dar nu ar trece probabil niciun test. De ce? Ca asa lucreaza mesterii si ca eu n-am mai avut nervi si rabdare sa fiu non stop pe ei la constructia casei.

Casa are 160 mp utili si are orientare sudica. Adica toate geamurile importante sunt spre soare. Iarna, chiar daca sunt -5 grade afara dar e insorit, casa se incalzeste singura doar din radiatia solara.

Cum se face incalzirea

Incalzirea se face cu o centrala termica pe gaz in condensare impreuna cu un circuit de incalzire in pardoseala. Am termostate in fiecare camera, mai mult pentru egalizarea temperaturilor si nu atat pentru a seta temperaturi diferite in camere, ca prefer sa am casa la aceeasi temperatura.

In primul an n-am avut termostate si m-am tot jucat cu temperatura apei care pleaca din centrala dar si cu robinetii termostatati de pe , insa nicicum n-am reusit sa egalizez parterul cu etajul. Dupa aceea am montat termostatele iar temperatura a cam stat fixata la 30 de grade, suficient pentru a tine 22-23 de grade in casa. O temperatura la care noi ne simtim bine iarna.

Abia pe inceputul acestui an (2025) am reusit sa finalizez si instalatia de ventilatie cu recuperare de caldura, deci nu pot spune ca a afectat cumva consumul. Poate pot sa trag o concluzie dupa ce mai trece macar o iarna, daca nu doua.

Pe langa centrala termica pe gaz, care este un model Vitodens 100-W cu modulare (intre 3.2 si 25 kW) mai am si doua panouri solare cu apa calda tot de la Viessman, care descarca intr-un boiler de 300 de litri.

Cum casa este atat de eficienta, centrala termica e mai mult decat overkill, pentru ca modulatia centralei rar trece de 25%, practic in majoritatea timpului consuma mai putin de 6 kW. Eu am vrut sa instalez ceva mai mic, dar n-ai cu cine.

Cat am consumat in ultimii trei ani

De mutat ne-am mutat in 17 aprilie 2022, centrala am pornit-o mai repede dar cred ca n-am dat consumul, pentru ca primele inregistrari apar prin septembrie 2022. Oricum, pun si graficul cu consumurile pe ani, orientativ. Insa, ca idee, 3-5 luni pe an nu consum gaz deloc sau aproape deloc, pentru ca apa se incalzeste cu ajutorul panourilor solare. In rest, sar de 100 mc pe luna doar in ianuarie si decembrie, cu maxime de 150 mc.

Oricum, ca sa simplificam calculul luam ultima citire a contorului, care indica un consum de 2095 mc si o impartim la numarul de luni de cand ne-am mutat, adica 39 de luni din 17 aprilie 2022 pana astazi. Asta se traduce intr-un consum mediu lunar de 53 mc de gaz pe luna.

De costuri nu prea are sens sa vorbim pentru ca in cei trei ani, daca nu gresesc, gazul a fost si plafonat si neplafonat. Acum e inca plafonat, iar costul pe un metru cub de gaz e aproximativ 3.1 lei. Daca ar fi sa-l luam pe acesta ca referinta, eu as plati in medie 164 lei pe luna pe gaz. In realitate, dupa cum va spuneam, cateva luni nu platesc nimic, iar iarna ce tocmai a trecut cea mai mare factura a fost 555 lei, dar in medie sunt intre 350 si 400 lei pe luna pe timp de iarna.

Concluzii, comparatie cu un apartament, planuri, investitii

Noi suntem mega multumiti de consum, avand in vedere spatiul de care dispunem. Inainte de a ne muta la casa am stat intr-un apartament cu 2 camere, la mansarda, izolat cu 8 sau 10 cm de polistiren pe pereti si ceva vata aproape nesemnificativa probabil in pod. Consumul pe 2021 a fost de 561 mc de gaz, adica o medie de 46 mc de gaz pe luna, cu doar 6 mc mai putin in conditiile in care vorbim de un spatiu de aproape 4 ori mai mic.

Tuturor celor care ma intreaba le spun ca acum n-as mai pune panouri solare de apa calda. Nu regret decizia, dar avand in vedere cat s-au ieftinit fotovoltaicele as merge pe mai multe fotovoltaice in loc de panouri solar de apa calda, care sunt destul de scumpe daca alegi ceva bun.

Trecerea la incalzire electrica nu e justificata acum. Costurile sunt mult prea mici pe gaz si nici nu as fi independent energetic daca as trece pe curent. Iar investitia intr-o pompa de caldura e mare, mai degraba ma gandesc sa mai montez o unitate de aer conditionat si la parter si la iarna sa ne incalzim partial, din soare, cu climatizarea. Partea proasta e ca atunci cand avem soare, n-avem nevoie de incalzire… ca am incercat asta iarna aceasta. Iar cand avem nevoie de incalzire, nu e soare.

Daca ar fi sa fac din nou casa astazi clar as merge pe incalzire electrica, probabil pompa de caldura. Acum 4-5 ani nu dadeau calculele, chiar daca am platit o gramada de bani pe bransamentul la gaz, pe care-l folosesc doar pentru incalzire, ca plita e pe inductie.

O sa vorbim si despre energie electrica in articolul dedicat fotovoltaicelor, care va veni… candva. Insa acolo sunt pe plus, deci putem spune lejer ca avem o casa nZEB.