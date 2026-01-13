În contextul crizei de memorii RAM, ASRock lansează o placă de bază „dual RAM”, compatibilă cu memorii DDR4 și DDR5

Deși s-au scumpit simțitor în ultima parte a anului trecut, memoriile DDR4 rămân mult mai accesibile decât cele DDR5, iar din acest motiv mulți dintre cei care achiziționează sau își construiesc un PC aleg platformele Intel și AMD din generațiile mai vechi, compatibile DDR4. Totuși, această abordare introduce o mare problemă. În eventualitatea în care costurile pentru memorii vor scădea, utilizatorii care vor dori să migreze la DDR5 vor fi nevoiți să achiziționeze nu doar memorii RAM, ci și o placă de bază nouă.

Însă ASRock a găsit o soluție ingenioasă pentru această problemă: o placă de bază compatibilă atât cu DDR4, cât și cu DDR5. Nu este vorba despre un model high-end, ci de unul de buget, realizat în jurul chipset-ul H610 și destinat procesoarelor Intel 12th, 13th și 14th gen. Acestea din urmă integrează controllere pentru ambele tipuri de memorii, așadar compatibilitatea este nativă și nu implică utilizarea de adaptoare sau alte soluții complicate. H610M Combo, căci așa se numește, sosește cu două sloturi DDR4, respectiv patru sloturi DDR5. Fără overclocking sau XMP, memoriile RAM pot urca până la 4800 MT/s pentru DDR5, respectiv 2666 MT/s pentru DDR4, exact ca o placă de bază H610 obișnuită.

Cu toate acestea, trebuie subliniat că chipset-ul și alimentarea plăcii de bază nu sunt adecvate modelelor de procesoare high-end, modelul fiind gândit exclusiv pentru cei cu buget redus și fără mari pretenții. Poate funcționa lejer cu un procesor Core i5, dar în cazul modelelor mai gurmande, din seriile Core i7 și i9, cel mai probabil performanța va fi drastic limitată.

Via Wccftech