Producătorii de PC-uri încep să se orienteze către furnizorii de RAM din China din cauza prețurilor prohibitive

Pe fondul epuizării stocurilor de memorii RAM și a prețurilor în continuă creștere, producătorii de PC-uri au ajuns la limita profitabilității și încep să caute alternative. Principalii furnizori de RAM (Samsung, Micron și SK Hynix) au rezervat aproape integral capacitatea de producție de anul acesta către clienții data center, așadar singura alternativă identificată de HP, dar și de alți jucători din industrie este CXMT – un producător din China intrat pe piață de mai puțin de 10 ani, dar care evoluează rapid și are posibilitatea de a produce până la 300.000 de wafere de RAM pe lună.

Sigur, capacitatea CXMT este considerabil mai mică față de cea a competitorilor, însă vestea bună e că producătorul chinez nu are în plan să producă memorii HBM destinate serverelor și GPU-urilor, ci mai degrabă să satisfacă segmentul consumer care are cel mai mult de suferit în această perioadă. Există însă și unele riscuri. Cu toate că CXMT este foarte aproape de a asigura memorii RAM de o calitate comparabilă cu a producătorilor consacrați, reglementările din Statele Unite interzic utilizarea de memorii RAM fabricate în China pentru dispozitivele destinate pieței interne. Totuși, în contextul actual, producătorii de PC-uri ar putea primi o derogare și li s-ar putea permite integrarea de memorii chinezești, cel puțin temporar. Acest lucru pare să fie sugerat și din deciziile recente ale CXMT, compania chineză intenționând să obțină o finanțare de 4.2 miliarde de dolari pentru creșterea capacității de producție.

Totuși, având în vedere producția limitată a chinezilor din momentul de față, efectele nu se vor vedea imediat, iar prețurile prohibitive ale memoriilor ar putea persista pentru cel puțin câteva luni.

Via Tweaktown