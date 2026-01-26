Telefoanele Pixel te spionează? Un bug bizar transmite discuțiile tale fără să știi

O problemă serioasă de securitate a fost raportată recent de mai mulți utilizatori de telefoane Google Pixel, afectând funcția „Take a Message” a aplicației Phone.

Acest instrument, menit să filtreze apelurile și să înregistreze mesaje în locul mesageriei vocale clasice, suferă de un bug neobișnuit care permite apelantului să audă ce se întâmplă în jurul telefonului tău în timp ce lasă mesajul. Practic, deși tu crezi că ai respins apelul sau l-ai lăsat să meargă la „robot”, microfonul telefonului rămâne activ și transmite totul în timp real, fără ca tu să fii notificat clar despre acest lucru.

Inițial, se credea că problema afectează doar modelele mai vechi, precum Pixel 4a sau Pixel 5, care nu mai primesc actualizări majore de securitate. Însă, rapoarte recente indică faptul că bug-ul a apărut și pe dispozitive noi, inclusiv pe seria Pixel 10 și Pixel 7. Incidentele au fost semnalate în special în Statele Unite, Marea Britanie și Australia, regiuni unde funcția este activă. Google a confirmat că investighează situația, dar până la o rezolvare oficială, utilizatorii sunt expuși riscului de a transmite conversații private unor persoane străine sau spammerilor, fără voia lor.

Din fericire, există o cale simplă de a opri acest comportament nedorit: dezactivarea completă a funcției „Take a Message”. Utilizatorii pot face acest lucru intrând în aplicația Phone -> Setări -> Call Assist -> Take a Message și comutând opțiunea pe „Off”. Deși pierzi o funcție utilă de filtrare a apelurilor, este un preț mic de plătit pentru a-ți păstra intimitatea intactă până când Google va lansa un patch salvator.

Este alarmant cum o funcție gândită să ne protejeze de spam și apeluri nedorite ajunge să ne compromită intimitatea într-un mod atât de flagrant. Faptul că microfonul se activează „din greșeală” ridică semne de întrebare serioase despre testarea software-ului înainte de lansare, mai ales când vorbim de confidențialitatea datelor audio. Până la remediere, recomand tuturor posesorilor de Pixel să verifice această setare, pentru că nimeni nu vrea ca șeful sau un agent de vânzări să audă discuțiile din casă în timp ce lasă un mesaj vocal. Sau, doamne ferește, chiar mai rău: să audă soacra ce bancuri despre ea zici. 🙂

