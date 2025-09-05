Cum sa-ti cresti autonomia telefonului cu Motorola G86 Power

Motorola G86 Power 5G este un smartphone care pune autonomia pe primul loc. Bateria uriașă de 6720 mAh promite până la 53 de ore de utilizare, un avantaj uriaș față de majoritatea telefoanelor din zona mid-range. Designul său robust și finisajul într-o culoare deosebită îl fac să atragă privirile.

Introducere

De mai bine de două decenii, bateriile telefoanelor au rămas practic la fel, în timp ce camerele foto, procesoarele și ecranele au evoluat spectaculos. Abia acum încep să apară primele încercări timide de a trece la o nouă tehnologie – Silicon-Carbon – însă până să fie disponibilă pe scară largă, producătorii storc cât pot din actualele baterii Li-Ion, încercând să obțină o autonomie cât mai bună.

Soluțiile sunt două: fie mărești capacitatea bateriei, cu prețul unui telefon mai gros și mai greu, fie recurgi la artificii software și optimizări de consum. Motorola a ales să combine aceste abordări: Moto G86 Power 5G integrează o baterie impresionantă de 6720 mAh într-un format surprinzător de subțire și adaugă optimizări software care gestionează inteligent resursele pentru a maximiza autonomia.

Despre telefon

Ecranul pOLED de 6,67 inci este unul dintre punctele forte ale lui Motorola G86 Power 5G. Oferă culori vii, o luminozitate ridicată și o rată de refresh de 120 Hz, ceea ce îl face potrivit atât pentru multimedia, cât și pentru un pic de gaming. Software-ul bazat pe Android 15 este curat și intuitiv, iar camera principală de 50 MP își face treaba onorabil pentru fotografii de zi cu zi sau postări pe Instagram. Nu este spectaculoasă, la fel cum nici ultrawide-ul nu impresionează, dar să nu uităm că vorbim de un telefon mid-range.

Sub carcasă găsim un procesor MediaTek Dimensity 7300. Nu este cel mai rapid, dar este suficient pentru aplicațiile de zi cu zi și chiar și pentru ceva gaming ocazional. Moto G86 Power 5G nu se adresează celor care caută performanță extremă sau camere premium, ci utilizatorilor obișnuiți, care folosesc telefonul în principal pentru apeluri, social media și poate un joc simplu din când în când.

Accentul este pus pe autonomie, iar aici telefonul chiar livrează. Bateria de 6720 mAh este impresionantă pentru un dispozitiv atât de subțire, însă există și un minus important: încărcarea se face la doar 30W, iar în cutie nu găsești încărcător. La un telefon care mizează pe autonomie, absența lui pare o decizie cel puțin discutabilă.

În rest, Moto G86 Power 5G lasă impresia unui telefon solid, cu un design mai degrabă practic decât elegant. Culoarea Golden Cypress îi oferă o notă distinctă, iar materialele par rezistente. În plus, în pachet vine și cu o husă de protecție de aceeași culoare, deja aplicată pe dispozitiv, ceea ce îi sporește utilitatea.

Top 5 metode de a crește autonomia pe Motorola Moto G86 Power 5G

Daca tot este un telefon axat pe autonomie, haideti sa va spun cum puteti sa cresteti autonomia telefonului, care oricum este buna, dar nu atat de impresionanta precum ma asteptam eu.

Telefonul are cateva moduri interesante de gestionare a bateriei si sunt sigur ca, folosite inteligent si la nevoie, vor creste durata de exploatare la cateva zile.

1. Folosește Extreme Battery Saver

Atunci când vrei să prelungești drastic autonomia, acest mod dezactivează aplicațiile neesențiale și păstrează doar funcțiile de bază. Ideal pentru călătorii sau situații în care nu ai acces la încărcător.

2. Ajustează rata de refresh a ecranului

Rata de 120 Hz face totul mai fluid, dar consumă mai multă energie. Setarea pe 60 Hz sau pe modul adaptiv aduce câteva ore în plus de utilizare zilnică.

3. Redu luminozitatea și folosește modul adaptiv

Ecranul poate atinge 4500 niți, dar acest nivel e necesar doar în soare puternic. În rest, o luminozitate medie este suficientă și economisește multă baterie.

4. Gestionează conectivitatea

Dezactivează 5G atunci când nu ai nevoie, treci pe 4G în zone cu semnal slab și oprește Bluetooth, NFC sau locația atunci când nu le folosești. Toate acestea reduc consumul constant.

5. Activează Adaptive Battery

Acest mod inteligent analizează aplicațiile pe care le folosești cel mai des și limitează consumul celor pe care le accesezi rar, oferind un echilibru bun între performanță și autonomie.

Cât costa?

În concluzie, Motorola Moto G86 Power 5G este unul dintre cele mai echilibrate telefoane mid-range, iar bateria de mari dimensiuni îl scoate clar în evidență. Iar dacă aplici câteva dintre metodele de mai sus, vei putea extinde autonomia de la câteva zile la chiar o săptămână de utilizare moderată.

La Altex îl găsiți la 1499 lei, dar cred că vor fi reduceri la acest model.