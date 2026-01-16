Criza de memorii RAM nu se va ameliora până în 2028, susține Micron. Prețurile extrem de mari sunt noua normalitate

Criza de memorii RAM, generată de data centerele pentru inteligența artificială, va persista până cel puțin în 2028, a declarat un reprezentant Micron într-un interviu acordat Wccftech. Compania menționează că face investiții semnificative în creșterea producției de RAM, însă fab-urile utilizate în acest scop necesită perioade îndelungate pentru dezvoltare, așadar, în momentul de față, nu există nicio soluție pentru a îmbunătăți disponibilitatea memoriilor RAM.

Compania a demarat producția unui nou fab în Idaho, Statele Unite în urmă cu trei ani care va deveni operațional la jumătatea anului viitor, însă primele unități produse în această unitate vor începe să ajungă pe piață de abia peste doi ani. E greu de estimat cum va evolua situația pe termen lung, însă, pe termen scurt, aproape sigur vom asista la noi valuri de scumpiri și la probleme și mai serioase cu stocurile. De asemenea, nu doar PC-urile desktop vor fi afectate, ci și laptop-urile, smartphone-urile și alte dispozitive ce integrează memorii RAM. Din păcate, prețurile extrem de mari ale electronicelor devin noua normalitate, iar în viitorul nu foarte îndepărtat, PC-urile ar putea deveni inaccesibile pentru oamenii de rând.