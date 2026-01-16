Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Tot ce trebuie să știți despre: eliberarea spațiului din GMail
Rezultate sondaj: Cum vă plătiți impozitele? (2026)
Ce mașini au cumpărat românii în 2025? Top branduri auto, motorizări și statistici interesante
Sondajul de marți: V-ați întors la birou sau continuați să faceți home-office? (2026)
Piata auto in 2025 – care au fost cele mai vandute modele, cei mai importanti producatori si ce motorizari au fost favorite
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (XWHDD7) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

Criza de memorii RAM nu se va ameliora până în 2028, susține Micron. Prețurile extrem de mari sunt noua normalitate

| Da drumul discutiei! Hardware Stiri

Criza de memorii RAM, generată de data centerele pentru inteligența artificială, va persista până cel puțin în 2028, a declarat un reprezentant Micron într-un interviu acordat Wccftech. Compania menționează că face investiții semnificative în creșterea producției de RAM, însă fab-urile utilizate în acest scop necesită perioade îndelungate pentru dezvoltare, așadar, în momentul de față, nu există nicio soluție pentru a îmbunătăți disponibilitatea memoriilor RAM.

Compania a demarat producția unui nou fab în Idaho, Statele Unite în urmă cu trei ani care va deveni operațional la jumătatea anului viitor, însă primele unități produse în această unitate vor începe să ajungă pe piață de abia peste doi ani. E greu de estimat cum va evolua situația pe termen lung, însă, pe termen scurt, aproape sigur vom asista la noi valuri de scumpiri și la probleme și mai serioase cu stocurile. De asemenea, nu doar PC-urile desktop vor fi afectate, ci și laptop-urile, smartphone-urile și alte dispozitive ce integrează memorii RAM. Din păcate, prețurile extrem de mari ale electronicelor devin noua normalitate, iar în viitorul nu foarte îndepărtat, PC-urile ar putea deveni inaccesibile pentru oamenii de rând.

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.